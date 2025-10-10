Medvedev-De Minaur, sfida interrotta: la regia censura tutto e il giudice non capisce cosa succede: “C’è una signora che urla…”

SHANGHAI (CINA) - Incredibile a Shanghai . L'ultimo match dei quarti di finale del Masters 1000 cinese , quello tra Daniil Medvedev e Alex De Minaur , è stato sospeso per diversi minuti tra le facce sbigottite del pubblico. Il motivo? Le copiose urla di una donna, presente sugli spalti della ' Qizhong Forest Sports City Arena ', che hanno allarmato i giocatori in campo, il giudice di linea e tutti gli spettatori presenti.

Medvedev-De Minaur, sfida interrotta: la regia censura tutto

È in corso il primo set tra il russo - avanti 4-2 nel parziale - e l'australiano quando, sul 30-30 nel settimo gioco, il giudice di linea interrompe momentaneamente la partita. La regia non riprende quello che accade, allarmando i due giocatori, soprattutto il 29enne moscovita che chiede spiegazioni al giudice di linea: "C’era una donna che stava urlando qualcosa", spiega quest'ultimo, ignaro su quanto stesse accadendo sugli spalti. "Tutto lo stadio ha intimato agli addetti alla sicurezza di buttare fuori questa signora. Mi dispiace... è sorprendente". Dopo diversi minuti di interruzione e preoccupazione, la partita è regolarmente ripresa.