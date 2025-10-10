Paolini-Gauff, semifinale Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La semifinale del WTA 1000 di Wuhan è realtà per Jasmine Paolini , che ha giocato un match sensazionale per annientare l'ex numero uno al mondo Iga Swiatek con il punteggio di 6-1 6-2 . Non è facile trovare aggettivi per descrivere la prestazione della numero uno d'Italia, sempre sconfitta dall'avversaria nei precedenti ma capace di dominare dal primo all'ultimo scambio . Appena tre gli errori gratuiti commessi da Paolini, capace di imporsi in un'ora e 5 minuti e incamerare punti preziosi in ottica WTA Finals . Non solo ha consolidato l'ottava posizione nella Race, ma in virtù della sconfitta di Elena Rybakina ha anche incrementato il vantaggio, portandosi a 218 punti sopra la kazaka. In semifinale se la vedrà contro la statunitense Coco Gauff .

Paolini-Gauff, orario e quando si gioca

La semifinale del Wta 1000 di Wuhan tra Paolini e Gauff è in programma sabato 11 ottobre come secondo match sul Center Court non prima delle 11:00 ore italiane (le 17:00 locali).

I precedenti tra Paolini e Gauff

Jasmine è avanti 3-2 nei confronti diretti e tutte e tre le sue vittorie sono arrivate nel 2025: sulla terra rossa di Stoccarda e Roma, poi sul cemento di Cincinnati.

Dove vedere il match in diretta tv

L'incontro di Jasmine Paolini sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. La sfida sarà inoltre visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

WTA 1000 Wuhan, il montepremi

PRIMO TURNO – € 14.491

SECONDO TURNO – € 20.155

OTTAVI DI FINALE – € 35.668

QUARTI DI FINALE – € 71.552

SEMIFINALE – € 154.794

FINALISTA – € 301.683

VINCITRICE – € 512.256