Paolini-Gauff, semifinale Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine ha sconfitto per la prima volta in carriera Iga Swiatek e ha proseguito il suo torneo da sogno in Cina: contro Coco in palio altri punti preziosi in chiave Finals
2 min

La semifinale del WTA 1000 di Wuhan è realtà per Jasmine Paolini, che ha giocato un match sensazionale per annientare l'ex numero uno al mondo Iga Swiatek con il punteggio di 6-1 6-2. Non è facile trovare aggettivi per descrivere la prestazione della numero uno d'Italia, sempre sconfitta dall'avversaria nei precedenti ma capace di dominare dal primo all'ultimo scambio. Appena tre gli errori gratuiti commessi da Paolini, capace di imporsi in un'ora e 5 minuti e incamerare punti preziosi in ottica WTA Finals. Non solo ha consolidato l'ottava posizione nella Race, ma in virtù della sconfitta di Elena Rybakina ha anche incrementato il vantaggio, portandosi a 218 punti sopra la kazaka. In semifinale se la vedrà contro la statunitense Coco Gauff.

Paolini-Gauff, orario e quando si gioca

La semifinale del Wta 1000 di Wuhan tra Paolini e Gauff è in programma sabato 11 ottobre come secondo match sul Center Court non prima delle 11:00 ore italiane (le 17:00 locali). 

I precedenti tra Paolini e Gauff

Jasmine è avanti 3-2 nei confronti diretti e tutte e tre le sue vittorie sono arrivate nel 2025: sulla terra rossa di Stoccarda e Roma, poi sul cemento di Cincinnati.

Dove vedere il match in diretta tv

L'incontro di Jasmine Paolini sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. La sfida sarà inoltre visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

WTA 1000 Wuhan, il montepremi

PRIMO TURNO – € 14.491

SECONDO TURNO – € 20.155

OTTAVI DI FINALE – € 35.668

QUARTI DI FINALE – € 71.552

SEMIFINALE – € 154.794

FINALISTA – € 301.683

VINCITRICE – € 512.256

