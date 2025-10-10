Ritiro Sinner a Shanghai, la frase di Mouratoglou: "Spesso si sottovaluta uno degli avversari più temibili nel tennis"

Le immagini di Jannik Sinner che a malapena riesce a camminare , usando addirittura la racchetta a mo' di gruccia, dopo essersi ritirato dal match contro Griekspoor nel torneo di Shanghai hanno fatto il giro del mondo e sono diventate l'emblema delle proteste di tutti i tennisti per le condizioni estreme con le quali sono scesi in campo nell'Atp cinese. Una situazione commentata già da molti e sulla quale è intervenuto via social anche l'allenatore francese Patrick Mouratoglou .

"Se uno come Sinner si riduce così c'è poco da discutere"

Per Mouratoglou, le difficoltà di Sinner sono emblematiche proprio perché si parla di un professionista esemplare: "Quando vedo gente sui social media insinuare che Jannik abbia finto l'infortunio mi viene da dire che questa è una barzelletta. Stiamo parlando di uno dei giocatori più seri, professionali e impegnati che esistano nel circuito Atp. E se vedi uno come lui a malapena in grado di camminare alla fine della partita, con i crampi e costretto al ritiro, ti viene da chiederti subito come sia possibile tutto questo".

"Mai sottovalutare il meteo"

L'ex coach di Naomi Osaka, poi, sottolinea il fattore climatico come elemento dirimente: "Si sottovaluta spesso uno degli avversari più temibili del tennis, il meteo. L'umidità della Cina può mettere a dura prova anche gli atleti più forti e contro Griekspoor il corpo di Jannik ha semplicemente ceduto. Ma non è stato il solo: Taylor Fritz anche ha avuto problemi simili e persino Novak Djokovic, che ha addirittura vomitato due volte durante la partita. Dunque per Sinner non è una questione di forma fisica o di sforzo, ma dovrà imparare ad anticipare. La prossima volta, più idratazione prima della partita, più elettroliti e una migliore gestione delle riserve corporee per arrivare fino in fondo".