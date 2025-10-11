Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Michelsen, incredibile rivelazione su Sinner e Alcaraz: "Nessuno ci crede veramente..."

Lo statunitense svela in un'intervista tutta la frustrazione dei colleghi nei confronti dei due migliori tennisti del ranking
Michelsen, incredibile rivelazione su Sinner e Alcaraz: "Nessuno ci crede veramente..."© EPA
2 min

NEW YORK (Usa) - Alcaraz e Sinner, a tutti gli altri restano soltanto le briciole. Il mondo del tennis è stato cannibalizzato negli ultimi mesi dai due talenti indiscussi che lasciano poco o nulla a tutti gli altri protagonisti del circuito. Nessuno Slam, qualche raro Masters 1000, sporadicamente qualche torneo del circuito Atp 500. Poca cosa, rispetto al passato quando a dividersi la grossa fetta dei tornei - e dei trofei - era un club più ampio, formato da più tennisti. I risultati sono lì a certificare il dominio di questo duopolio italo-spagnolo. E mentre affiora qualche polemica, qualcuno la prende a ridere. 

Michelsen: "Quando qualcuno afferma di poter vincere uno Slam..."

Alex Michelsen, tennista statunitense e numero 34 del ranking Atp in una recente intervista ha svelato tutta la frustrazione e la rassegnazione degli altri tennisti nei confronti di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due pare che facciano uno sport a parte, tanto è il divario con il resto dei loro colleghi. "Quando qualcuno negli spogliatoi afferma “posso vincere gli US Open” tutti scoppiano a ridere! - sottolinea Michelsen - non c'è niente che possiamo fare contro di loro, nessuno crede veramente che in campo possa fare qualcosa per poterli battere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Zverev, l'attacco a Sinner e Alcaraz!Volandri su Sinner: "Così non si può giocare..."