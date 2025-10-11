Michelsen, incredibile rivelazione su Sinner e Alcaraz: "Nessuno ci crede veramente..."

NEW YORK (Usa) - Alcaraz e Sinner, a tutti gli altri restano soltanto le briciole. Il mondo del tennis è stato cannibalizzato negli ultimi mesi dai due talenti indiscussi che lasciano poco o nulla a tutti gli altri protagonisti del circuito. Nessuno Slam, qualche raro Masters 1000, sporadicamente qualche torneo del circuito Atp 500. Poca cosa, rispetto al passato quando a dividersi la grossa fetta dei tornei - e dei trofei - era un club più ampio, formato da più tennisti. I risultati sono lì a certificare il dominio di questo duopolio italo-spagnolo. E mentre affiora qualche polemica, qualcuno la prende a ridere.