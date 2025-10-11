Michelsen, incredibile rivelazione su Sinner e Alcaraz: "Nessuno ci crede veramente..."

NEW YORK (Usa) - Alcaraz e Sinner, a tutti gli altri restano soltanto le briciole. Il mondo del tennis è stato cannibalizzato negli ultimi mesi dai due talenti indiscussi che lasciano poco o nulla a tutti gli altri protagonisti del circuito. Nessuno Slam, qualche raro Masters 1000, sporadicamente qualche torneo del circuito Atp 500. Poca cosa, rispetto al passato quando a dividersi la grossa fetta dei tornei - e dei trofei - era un club più ampio, formato da più tennisti. I risultati sono lì a certificare il dominio di questo duopolio italo-spagnolo. E mentre affiora qualche polemica, qualcuno la prende a ridere.
Michelsen: "Quando qualcuno afferma di poter vincere uno Slam..."
Alex Michelsen, tennista statunitense e numero 34 del ranking Atp in una recente intervista ha svelato tutta la frustrazione e la rassegnazione degli altri tennisti nei confronti di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due pare che facciano uno sport a parte, tanto è il divario con il resto dei loro colleghi. "Quando qualcuno negli spogliatoi afferma “posso vincere gli US Open” tutti scoppiano a ridere! - sottolinea Michelsen - non c'è niente che possiamo fare contro di loro, nessuno crede veramente che in campo possa fare qualcosa per poterli battere”.