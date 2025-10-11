Dopo l'impresa con Iga Swiatek, Jasmine Paolini cade in due set 6-4 6-3 in un'ora e 23 minuti contro la numero tre del mondo Coco Gauff in semifinale a Wuhan. La statunitense è più solida anche se è un match davvero strano, caratterizzato da undici break consecutivi. Per l'atleta azzurra resta comunque la preziosa vittoria contro Swiatek e il vantaggio di 218 punti accumulato su Ribakina nella Race per le WTA Finals in cui Jasmine è ottava. Per Gauff è la quarta finale stagionale.

Due doppi falli nello stesso game per Coco Gauff e Paolini ha subito due palle break: Jasmine capitalizza la prima e si prende subito il break. Sesto di fila nel match

Male Paolini, era avanti 40-15, ma si è fatta rimontare e alla fine Gauff si è presa il break.

Ancora un game aperto con un doppio fallo da Gauff: il settimo per la statunitense. Poi però un paio di errori di Paolini fanno male e permettono a Gauff di andare avanti 40-15. Jasmine riesce solo a fare un altro punto poi però Gauff si prende il game e interrompe la striscia di 11 break consecutivi allungando nel momento decisivo.

11:43

Paolini non molla: anche lei fa il secondo break (0-40) del set, è il quarto consecutivo!

11:41

Di nuovo un nastro aiuta Coco Gauff che si prende il break ancora una volta, è il terzo consecutivo nel game.

11:34

Brava Jasmine!!!! Subito controbreak con Gauff, solida e concentrata. Si prende il game 30-40

11:30

Questa volta è Gauff ad andare avanti, alza il ritmo e non si fa riprende: Coco si prende il break 15-40.

11:25

Peccato perché Paolini era andata avanti, ma sul 15-30 Gauff è stata aiutata da un nastro e poi ha completato la rimonta, niente palle break.

11:23

Paolini tiene il servizio 40-15, è partita benissimo

11:18

Coco Gauff tiene il servizio, ma per la prima volta è un game combattuto. Paolini mette in difficoltà la statunitense con il dritto e riesce a portarsi 30-30, poi Coco porta a casa il game.

11:14

Paolini risponde a Gauff e anche lei tiene il suo primo turno di battuta a zero. Finora si è giocato solo sul servizio.

11:12

Primo turno di battuta a zero per Coco Gauff, partenza perfetta per la statunitense

11:04

Tutto pronto per la semfinale, Jasmine Paolini e Coco Gauff sono già in campo.

10:54

Paolini-Gauff, chi vince sfida la vincente tra Sabalenka e Pegula

Chi vince oggi tra Paolini e Gauff affronterà in finale la vincente tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, impegnate nell'altra semifinale in programma alle ore 12:30 ora italiana.

10:40

Paolini, punti pesanti in palio anche per le Finals

Quella ai danni di Swiatek è stata in realtà una vittoria dal valore doppio per Paolini. Poche ore prima del suo match era scesa in campo la kazaka Rybakina, sua diretta concorrente per la qualificazione alle WTA Finals di Riyad, ed era stata sconfitta con un doppio 6-3 dalla numero uno al mondo Sabalenka. L’azzurra si è dunque portata a quota 4.131 e ha potuto incrementare il gap con la rivale - ferma a 3.913 - staccandola di 218 punti. In caso di finale a Wuhan, Paolini scavalcherebbe la russa Mirra Andreeva, attualmente in settima piazza a quota 4.319. E anche se nulla è ancora deciso, poiché nelle prossime settimane si assegneranno punti pesanti nei 500 di Ningbo e Tokyo, Jasmine è in un'ottima posizione per staccare il pass per l’Arabia Saudita per il secondo anno consecutivo.

10:32

Il percorso di Jasmine Paolini fino alle semifinali a Wuhan

Ecco il percorso di Jasmine Paolini fino alla semifinale a Wuhan:

Primo turno: bye

Secondo turno: Paolini-Yuan 3-6 6-4 6-3

Terzo turno: Paolini-Tauson 3-6 6-1 3-1 (rit)

Quarti di finale: Paolini-Swiatek 6-2 6-1

10:26

Errani accanto a Paolini

Al fianco di Jasmine Paolini ci sarà come sempre Sara Errani, che dal box insieme al suo team le trasmette una grande energie.

10:07

Jasmine Paolini, le reazioni social dopo l'impresa con Swiatek

Jasmine Paolini ha entusiasmato tutti con la sua impresa contro Iga Swiatek. Ecco le reazioni social più divertenti.

10:05

Paolini, Gauff è un'avversaria da non sottovalutare

L’azzurra andrà dunque a caccia del poker e della terza finale del 2025 in un WTA 1000 dopo quelle di Roma (vinta) e Cincinnati (persa). Gauff non è tuttavia una giocatrice da sottovalutare e lo dimostra il suo cammino nel torneo. Basti pensare che nei tre match disputati ha perso la bellezza di 9 giochi (una media di 3 a partita). La prima a essere consapevole che non sarà facile è proprio Jasmine.

Wuhan