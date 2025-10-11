Una racchetta usata da Alcaraz può battere tutti i record all’asta: ecco quale è la cifra da capogiro

All'asta la racchetta utilizzata da Carlos Alcaraz durante il torneo di Wimbledon 2023 . La Babolat autografata dal numero uno al mondo potrebbe diventare la racchetta più preziosa mai venduta, con un prezzo che si prevede supererà i 157.000 dollari stabiliti da Rafael Nadal . Il pezzo da collezione è attualmente all'asta presso Prestige Memorabilia e, a più di una settimana dalla chiusura, la casa d'aste specializzata esclusivamente nel tennis, prevede un prezzo finale da record. "Questo è di gran lunga l'oggetto più significativo mai emerso dalla giovane ma già storica carriera di Alcaraz, utilizzato in una partita che molti considerano un punto di svolta generazionale", si legge nella descrizione del lotto.

La racchetta di Alcaraz all'asta: la cifra è da record

Quella messa all'asta è sicuramente una racchetta speciale per Alcaraz e i suoi tifosi. Si tratta infatti di quella utilizzata durante i Championships del 2023, quando l'attuale numero uno al mondo interruppe il dominio di Novak Djokovic battendolo in finale per conquistare il secondo titolo Slam della sua carriera. La racchetta presenta la firma di Alcaraz sull'impugnatura e presenta ancora l'adesivo originale di personalizzazione Babolat e un adesivo per l'incordatura dell'edizione del 2023 di Wimbledon. Dall'apertura dell'asta, il 30 settembre, ha già ricevuto 10 offerte, con l'attuale prezzo di 21.437 dollari da un offerente privato. L'asta sarà chiusa il 19 ottobre e si prevede un importante aumento dell'offerta.