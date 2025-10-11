Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paura per Djokovic, sta male e chiama il fisioterapista. La frase di Bertolucci in tv allarma tutti: "A 38 anni ormai..."

Il serbo è stato costretto a chiedere il medical timeout nella sfida con Valentin Vacherot che metteva in palio un posto nella finale del torneo di Shanghai
2 min

Un infortunio ha condizionato la prestazione di Novak Djokovic nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai, dove era opposto al sorprendente Valentin Vacherot: in palio un un posto nella finale del penultimo "1000" della stagione. Il campione serbo aveva iniziato la partita conquistando un break in apertura, ma la reazione di Vacherot non si è fatta attendere e si è tornati a seguire l'ordine dei servizi. Dopo aver accusato un problema fisico, Djokovic ha però perso nuovamente la battuta e il monegasco ha chiuso il primo set per 6-3 prima di far suo anche il secondo parziale con il punteggio di 6-4.

Djokovic infortunato a Shanghai: cosa è successo

Nel corso del sesto game del primo set, Djokovic ha iniziato ad accusare un problema all'anca sinistra e ha provato a fare stretching per alleviare il dolore. Al cambio di campo il serbo è stato però costretto a chiedere il medical timeout. Il 24 volte campione Slam si è fatto massaggiare dal fisioterapista e ha preso un antidolorifico, ma al rientro in campo ha subito il break di Vacherot che ha poi tenuto la battuta per conquistare il primo set. "Un conto è che questo problema alla schiena ti viene 4-3 nel terzo set e allora stringi i denti, un altro è se ti arriva il dolore al 4-3 al primo... Così è lunga, eh. A 38 anni ogni partita rischoia di diventare un'incognita. Non sai mai quali dolori aspettarti" - ha commentato Paolo Bertolucci al commento su Sky Sport. Poco prima dell'inizio del secondo parziale, il serbo ha chiesto nuovamente l'intervento del fisioterapista. Il tentativo di continuare nonostante l'infortunio non è però servito ad evitare la sconfitta.

Tutte le news di Tennis

