La rivelazione di Zverev: "Nuovo coach? Sono in contatto con Toni Nadal. Mi piacerebbe..."

SHANGHAI (CINA) - Prosegue il momento negativo di Alexander Zverev. Reduce dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Arthur Rinderknech, il tennista tedesco ha ammesso, ai microfoni di 'Eurosport Germania', di aver vissuto "un anno orribile" e proposto, sui vari campi del mondo, un "tennis pessimo. Non ho fiducia in me stesso, non credo nei miei colpi. Vedremo se tornerò in piena forma quest'anno. È davvero dura. I problemi fisici non si fermano. È stato un anno difficile dal punto di vista fisico. L'ultima volta che ho giocato un torneo senza dolore è stato agli Australian Open". La svolta però, per il numero tre del ranking Atp, potrebbe essere molto vicina.
Zverev 'sogna' Toni Nadal come coach: "Siamo in contatto"
Chi potrebbe risolvere i problemi del classe 1997 di Amburgo è Toni Nadal, con il quale il tedesco sogna il definitivo salto di qualità: "Siamo in contatto. Parliamo molto di come potrebbe essere il prossimo anno", rivela 'Sascha' ai microfoni di Sky Sport. "Per ora non ci sono novità, vi terrò aggiornati non appena ne saprò di più. Mi piacerebbe che venisse in Australia con me per cominciare, quindi vedremo". I contatti tra le parti procedono spediti: Zverev spera che l'accordo possa essere formalizzato a partire dal 2026 che si aprirà, come di consueto, con il primo torneo Slam della nuova stagione, gli Australian Open, al via dal prossimo 18 gennaio. Prima però Zverev è atteso da diversi appuntamenti ufficiali: dall'esibizione 'Six Kings Slam' a Riad all'Atp 500 di Vienna fino al Masters 1000 di Parigi.