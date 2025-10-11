La rivelazione di Zverev: "Nuovo coach? Sono in contatto con Toni Nadal. Mi piacerebbe..."

SHANGHAI (CINA) - Prosegue il momento negativo di Alexander Zverev. Reduce dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Arthur Rinderknech, il tennista tedesco ha ammesso, ai microfoni di 'Eurosport Germania', di aver vissuto "un anno orribile" e proposto, sui vari campi del mondo, un "tennis pessimo. Non ho fiducia in me stesso, non credo nei miei colpi. Vedremo se tornerò in piena forma quest'anno. È davvero dura. I problemi fisici non si fermano. È stato un anno difficile dal punto di vista fisico. L'ultima volta che ho giocato un torneo senza dolore è stato agli Australian Open". La svolta però, per il numero tre del ranking Atp, potrebbe essere molto vicina.