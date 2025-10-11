Djokovic non risponde alle domande sulle sue condizioni fisiche: finale di stagione a rischio

Si è interrotta in semifinale la corsa di Novak Djokovic nel Masters 1000 di Shanghai . Il 24 volte campione Slam si è arreso con il punteggio di 6-3 6-4 al monegasco numero 204 del mondo Valentin Vacherot , che partendo dalle qualificazioni ha conquistato la sua prima finale in un torneo del circuito maggiore. La prestazione del serbo, va detto, è stata condizionata da un problema all'anca sinistra accusato nel corso del primo set che non gli ha permesso di competere nel migliore dei modi.

Djokovic, stagione finita?

"Voglio congratularmi con Vacherot per aver raggiunto la sua prima finale Masters dalle qualificazioni. Una storia incredibile. Gli ho detto a rete che ha fatto un torneo fantastico, ma soprattutto che il suo atteggiamento è stato ottimo e ha giocato alla grande. È tutto merito suo. Gli auguro il meglio per la finale, oggi ha vinto il giocatore migliore" - ha detto Djokovic in mixed zone nelle dichiarazioni raccolte da Spaziotennis. Il serbo non ha poi risposto alle domande sulle sue condizioni. Resta dunque da capire se sia finita qui o meno la sua stagione, ricordando che sarà impegnato nel Six Kings Slam, l'esibizione milionaria in programma in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre.