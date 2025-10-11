Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cobolli non ha dubbi: "Ecco chi preferisco tra Totti e De Rossi". Poi la battuta su Florenzi

Il tennista, da sempre tifosi della Roma, stila una classifica dei suoi calciatori preferiti
1 min

"Chi scelgo tra Totti e De Rossi? Non ho dubbi...". Flavio Cobolli, intervistato da Nss Sports, è chiamato a rispondere alla domanda sui suoi idoli calcistici. Quando gli viene chiesto di scegliere il preferito tra l'ex numero dieci e Daniele De Rossi, il tennista, che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, preferisce non prendere posizione: "Me li prendo tutti e due. De Rossi è stato il mio idolo calcistico e Totti la leggenda della mia squadra del cuore".

Cobolli e il ruolo da calciatore: "Sarei stato come Florenzi"

Cobolli, che ha ricordato la sua esperienza da calciatore, antecedente all'avventura da tennista, ha poi parlato del suo ruolo. "Se avessi continuato a giocare nelle giovanili della Roma avrei giocato esterno. Sono partito alto a destra e poi mi sono trasferito un po’ più in basso ma sarei stato sicuramente sulla fascia destra. Alla Florenzi, un giocatore un po’ duttile".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

