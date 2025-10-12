Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Six Kings Slam, il montepremi è assurdo: cifre da capogiro anche solo per la partecipazione. Quanto incasseranno Sinner e Alcaraz

L'azzurro e lo spagnolo pronti a confrontarsi di nuovo nel torneo di esibizione in Arabia Saudita, che mette in palio una cifra record: i dettagli
2 min

ROMA - Le motivazioni non mancano di certo a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti di un'entusiasmante rivalità che appassiona i tifosi di tutto il mondo, ma i due assi del tennis ne avranno di certo una in più la prossima settimana in Arabia Saudita nel 'Six Kings Slam 2025', torneo esibizione (in programma a Riyadh da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre) che ha confermato il suo montepremi da record.

Six Kings Slam, quanto incasseranno Sinner e Alcaraz

Oltre a Sinner (che difenderà il titolo vinto lo scorso anno) e ad Alcaraz sono stati invitati Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas (in sostituzione dell'infortunato Jack Draper) e ognuno di loro, solamente per la partecipazione, incasserà un milione e mezzo di dollari (1,3 milioni di euro circa). Solo uno riuscirà però a prendersi gli ulteriori 4,5 milioni di dollari (3,9 milioni di euro circa) che spettano al vincitore, il quale se ne tornerà quindi a casa con in tasca 6 milioni dollari (5,2 milioni di euro circa).

 

 

 

