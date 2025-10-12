Il brutto gesto di Sabalenka: lancia con rabbia la racchetta e sfiora un raccattapalle

Aryna Sabalenka perde la sua striscia di imbattibilità a Wuhan e perde la testa . La bielorussa è stata sconfitta da Jessica Pegula in semifinale, capace di rimontarla con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6(2). Pegula è avanzata così in finale, dove è stata battuta però da Coco Gauff .

Furia Sabalenka: lancia la racchetta e...

Sabalenka, che veniva da una striscia di 20 vittorie consecutive a Wuham, si è infuriata nell'ultimo set. Dopo aver subito la rimonta della rivale, e con la sconfitta sempre più vicina, ha perso la testa per un suo errore, arrivando a lanciare la racchetta. La numero uno del mondo ha rischiato di essere squalificata, poiché la racchetta cadendo ha sfiorato un raccattapalle. Sabalenka ha così ricevuto solo un warning, ma il giudizio dei social è stato molto più duro. La bielorussa conserva comunque con largo margine la testa della classifica.