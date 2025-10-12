"Shelton fermati, il tuo corpo potrebbe non resitere. Guarda cosa è successo a Del Potro", arriva l'allarme dell'ex tennista

L'infortunio accusato durante lo US Open rischia di rappresentare le cosiddette sliding doors nel 2025 di Ben Shelton. Reduce dal debutto in top 10 e dal trionfo nel prestigioso Masters 1000 in Canada, il tennista statunitense è stato vittima di un problema fisico proprio nello Slam di casa e si è dovuto ritirare nel match di terzo turno contro il francese Adrien Mannarino. Dopo aver saltato la Coppa Davis, la Laver Cup e i primi appuntamenti dello swing asiatico, un po' a sorpresa è tornato in campo in occasione del Masters 1000 di Shanghai. Col senno di poi, però, non si è rivelata una scelta vincente dato che è stato sconfitto all'esordio dal belga David Goffin, peraltro con un netto 6-2 6-4. Al momento Shelton risulta iscritto ai tornei di Basilea e Parigi, tuttavia restano dei dubbi sulle sue condizioni fisiche, soprattutto perché si è infortunato alla spalla sinistra, una parte del corpo cruciale per il suo tennis. Comprensibilmente ha voglia di giocare, ma è inevitabile che la priorità sia arrivare al top della forma per l'Australian Open del 2026.
L'allarme di un'ex giocatrice
"Il suo corpo sarà in grado di sopportare certi sforzi?" A porsi la domanda è Pam Shriver, ex tennista statunitense che vanta un best ranking di numero 3 in singolare e vincitrice di ben 21 Slam in doppio (20 in coppia con Martina Navratilova). "Nei prossimi anni ci si aspettano grandi miglioramenti da lui al punto da essere uno dei candidati per vincere uno Slam - ha aggiunto Shriver in una dichiarazione riportata da SportKlub - Tirando a 230 km/h, mi auguro che il suo braccio possa sostenere tali sforzi". Quindi il paragone con un tennista del passato che aveva un gioco simile ma non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale: "Guardate Juan Martin Del Potro. Probabilmente colpiva più forte di tutti nel tennis moderno. Penso che nessuno avesse un dritto più potente del suo. Eppure il suo corpo non ce l'ha fatta".