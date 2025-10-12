"Shelton fermati, il tuo corpo potrebbe non resitere. Guarda cosa è successo a Del Potro", arriva l'allarme dell'ex tennista

L'infortunio accusato durante lo US Open rischia di rappresentare le cosiddette sliding doors nel 2025 di Ben Shelton. Reduce dal debutto in top 10 e dal trionfo nel prestigioso Masters 1000 in Canada, il tennista statunitense è stato vittima di un problema fisico proprio nello Slam di casa e si è dovuto ritirare nel match di terzo turno contro il francese Adrien Mannarino. Dopo aver saltato la Coppa Davis, la Laver Cup e i primi appuntamenti dello swing asiatico, un po' a sorpresa è tornato in campo in occasione del Masters 1000 di Shanghai. Col senno di poi, però, non si è rivelata una scelta vincente dato che è stato sconfitto all'esordio dal belga David Goffin, peraltro con un netto 6-2 6-4. Al momento Shelton risulta iscritto ai tornei di Basilea e Parigi, tuttavia restano dei dubbi sulle sue condizioni fisiche, soprattutto perché si è infortunato alla spalla sinistra, una parte del corpo cruciale per il suo tennis. Comprensibilmente ha voglia di giocare, ma è inevitabile che la priorità sia arrivare al top della forma per l'Australian Open del 2026.