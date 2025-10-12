Panatta, la frase a sorpresa sul padel: "Nel tennis se la palla ti passa sei finito. C'è una cosa che mi infastidisce ancora tantissimo..."

Adriano Panatta non usa giri di parole: "Io gioco a rete e al volo". L'ex tennista era presente all'Allianz Cloud per le finali di Oysho Milano Premier Padel P1 e per la prima volta ha visto dal vivo un torneo di altissimo livello: “Mi incuriosiscono i movimenti. La cosa più buffa, per noi tennisti, è che quando la palla ti passa, nel tennis sei finito e il punto è andato, qui invece si ricomincia”. Due sport differenti, ma che si giocano con la racchetta e hanno qualche punto in comune: “Sì, soprattutto la volée. È molto simile. Però il fatto di usare le pareti fa davvero la differenza".