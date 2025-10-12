Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Panatta, la frase a sorpresa sul padel: "Nel tennis se la palla ti passa sei finito. C'è una cosa che mi infastidisce ancora tantissimo..."

L'ex tennista era presente all'evento dell'Allianz Cloud per le finali di Oysho Milano Premier Padel P1
2 min

Adriano Panatta non usa giri di parole: "Io gioco a rete e al volo". L'ex tennista era presente all'Allianz Cloud per le finali di Oysho Milano Premier Padel P1 e per la prima volta ha visto dal vivo un torneo di altissimo livello: “Mi incuriosiscono i movimenti. La cosa più buffa, per noi tennisti, è che quando la palla ti passa, nel tennis sei finito e il punto è andato, qui invece si ricomincia”. Due sport differenti, ma che si giocano con la racchetta e hanno qualche punto in comune: “Sì, soprattutto la volée. È molto simile. Però il fatto di usare le pareti fa davvero la differenza".

Panatta tra tennis e padel 

A 75 anni Panatta si diverte come opinionista alla Domenica Sportiva ma anche sui campi del club di Treviso che porta il suo nome, l'Adriano Panatta Racquet Club: “Mi diverto molto, anche se mi infastidisce quando mi passano con il lob (ride, ndr), e capita spesso perché non mi muovo più come una volta, ma comunque mi diverto". Se a tennis si può giocare da soli, a padel si gioca in due, e quale compagno migliore di Paolo Bertolucci per Panatta? Le gag tra i due campioni sono celebri: “Lui non gioca nemmeno a biliardo, ormai lo vedo seduto la sera davanti alla tv a guardare le telenovele e a bere brodino caldo". Sara Errani ha già fatto il suo esordio nel circuito professionistico, "ma oggi sono pochi quelli che sanno giocare bene a rete. Gente come McEnroe, Becker, Noah, Edberg, però, ce la vedrei bene…". 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

