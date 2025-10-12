Panatta, la frase a sorpresa sul padel: "Nel tennis se la palla ti passa sei finito. C'è una cosa che mi infastidisce ancora tantissimo..."

Adriano Panatta non usa giri di parole: "Io gioco a rete e al volo". L'ex tennista era presente all'Allianz Cloud per le finali di Oysho Milano Premier Padel P1 e per la prima volta ha visto dal vivo un torneo di altissimo livello: “Mi incuriosiscono i movimenti. La cosa più buffa, per noi tennisti, è che quando la palla ti passa, nel tennis sei finito e il punto è andato, qui invece si ricomincia”. Due sport differenti, ma che si giocano con la racchetta e hanno qualche punto in comune: “Sì, soprattutto la volée. È molto simile. Però il fatto di usare le pareti fa davvero la differenza".
Panatta tra tennis e padel
A 75 anni Panatta si diverte come opinionista alla Domenica Sportiva ma anche sui campi del club di Treviso che porta il suo nome, l'Adriano Panatta Racquet Club: “Mi diverto molto, anche se mi infastidisce quando mi passano con il lob (ride, ndr), e capita spesso perché non mi muovo più come una volta, ma comunque mi diverto". Se a tennis si può giocare da soli, a padel si gioca in due, e quale compagno migliore di Paolo Bertolucci per Panatta? Le gag tra i due campioni sono celebri: “Lui non gioca nemmeno a biliardo, ormai lo vedo seduto la sera davanti alla tv a guardare le telenovele e a bere brodino caldo". Sara Errani ha già fatto il suo esordio nel circuito professionistico, "ma oggi sono pochi quelli che sanno giocare bene a rete. Gente come McEnroe, Becker, Noah, Edberg, però, ce la vedrei bene…".