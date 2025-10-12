Raducanu rompe il silenzio dopo il preoccupante ritiro a Wuhan

Emma Raducanu ha rotto il silenzio dopo il ritiro dal primo turno del torneo di Wuhan contro Ann Li, causato dal caldo torrido e dall'umidità estrema. Durante il match, la 22enne ha mostrato segni di fatica, richiedendo un timeout medico per controlli della pressione sanguigna nel secondo set, quando era sotto 4-1. Visibilmente provata, si è ritirata dopo i controlli. Sul social Threads è tornata a scrivere: "Ultimo giorno dal medico a Wuhan... ora mi sento meglio. Peccato non aver potuto continuare lì, ma grazie per i messaggi". Da segnalare che Raducanu parla fluentemente il mandarino e sua madre Renee ha viaggiato con lei in Cina.