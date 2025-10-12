Raducanu rompe il silenzio dopo il preoccupante ritiro a Wuhan

Emma Raducanu ha rotto il silenzio dopo il ritiro dal primo turno del torneo di Wuhan contro Ann Li, causato dal caldo torrido e dall'umidità estrema. Durante il match, la 22enne ha mostrato segni di fatica, richiedendo un timeout medico per controlli della pressione sanguigna nel secondo set, quando era sotto 4-1. Visibilmente provata, si è ritirata dopo i controlli. Sul social Threads è tornata a scrivere: "Ultimo giorno dal medico a Wuhan... ora mi sento meglio. Peccato non aver potuto continuare lì, ma grazie per i messaggi". Da segnalare che Raducanu parla fluentemente il mandarino e sua madre Renee ha viaggiato con lei in Cina.
Raducanu, periodo negativo
La sua tournée asiatica è stata deludente: dopo aver scelto di partecipare al Korea Open invece della Billie Jean King Cup, decisione che ha sorpreso la capitana britannica Anne Keothavong, Raducanu ha perso al secondo turno contro Barbora Krejcikova, mancando tre match point. Una settimana dopo, a Pechino, è stata eliminata da Jessica Pegula in modo molto simile. Ora deve decidere se proseguire al torneo WTA 500 di Ningbo o concludere la stagione 2025, con l’obiettivo di difendere punti in classifica e consolidare il rapporto con il nuovo allenatore Francisco Roig.