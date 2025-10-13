Thiem e la clamorosa ammissione: “Diventare tennista oggi costa un milione di euro”. Il suo racconto fa discutere i social

ROMA - Alla domanda “quanto costa diventare un tennista professionista?”, Dominic Thiem ha risposto senza esitazioni: “Serve circa un milione di euro". L’ex numero 3 del mondo, campione dello US Open 2020 e finalista in altri tre tornei dello Slam, ha raccontato a Jot Down Sport quanto sia proibitivo, dal punto di vista economico, il percorso di un giovane che sogna di entrare nel circuito professionistico. “L’allenamento è costoso e già a 15 anni si comincia a viaggiare tanto, tra Slam junior e altri tornei: si resta in giro 30 o 35 settimane all’anno, praticamente come un professionista. Ma in quella fase non si guadagna nulla: si spende e basta”, spiega Thiem. Il suo racconto è stato ripreso da tanti utenti sui social generando una discussione molto accesa sull'argomento.