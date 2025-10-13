Lotto trionfa a Shanghai: Vacherot conquista il Masters 1000 nel singolare maschile

Dalle qualificazioni al trionfo: Valentin Vacherot, atleta Lotto, scrive la favola sportiva dell’anno conquistando il titolo del Masters 1000 di Shanghai. Un exploit senza precedenti per il tennista monegasco, n. 204 del mondo, che ha superato in finale il cugino Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Grazie a questa vittoria, Vacherot compie un balzo straordinario in classifica: guadagna 164 posizioni e fa il suo ingresso nella Top 40 ATP. Un successo che premia talento e determinazione, assieme ai valori umani che lo sport rappresenta da sempre e che i finalisti hanno condiviso in un emozionante premiazione finale. A Valentin con le vivissime congratulazioni, l'augurio di proseguire con successo lungo il percorso appena iniziato.