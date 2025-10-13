Il solito Kyrgios si fa un altro nemico: “Prima mi sosteneva, ma ora…”

"Prima eravamo più uniti".

Kyrgios, che si è arrabbiato con Murray per la mancata partecipazione al suo podcast, ha infatti attaccato lo scozzese, che spesso lo aveva difeso dalle critiche per il suo carattere: "È stata una delle persone che mi ha sostenuto di più in un brutto periodo, quando tutti mi davano addosso, lui mi prendeva le mie parti. Ma ora non parliamo più così tanto. Volevo che partecipasse a un podcast e si è comportato in un modo che non ho apprezzato. Ecco la verità. È come dire 'fratello, trova un po' di tempo'. Prima eravamo più uniti".