Il solito Kyrgios si fa un altro nemico: “Prima mi sosteneva, ma ora…”

L'australiano si scaglia anche contro uno dei suoi pochi difensori: "Murray non ha voluto partecipare al mio podcast, non credo che sia più mio amico"
1 min

Ne resterà soltanto uno, anzi nessuno. Nick Kyrgios ci ricasca e rompe anche con quello che poteva essere considerato il suo ultimo amico nel seeding, Andy Murray. L'australiano infatti ha dichiaratro di considerare ormai lo scozzese, ex numero 1 del Mondo, niente più di un collega.

 

 

"Prima eravamo più uniti".

Kyrgios, che si è arrabbiato con Murray per la mancata partecipazione al suo podcast, ha infatti attaccato lo scozzese, che spesso lo aveva difeso dalle critiche per il suo carattere: "È stata una delle persone che mi ha sostenuto di più in un brutto periodo, quando tutti mi davano addosso, lui mi prendeva le mie parti. Ma ora non parliamo più così tanto. Volevo che partecipasse a un podcast e si è comportato in un modo che non ho apprezzato. Ecco la verità. È come dire 'fratello, trova un po' di tempo'. Prima eravamo più uniti".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

