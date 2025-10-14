Rothenberg si scaglia contro Sabalenka: “Servono provvedimenti seri, un gesto orribile…”

Non si placano le polemiche su Aryna Sabalenka per quanto successo al torneo di Wuhan . La numero uno del mondo oltre alla sua striscia di imbattibilità ha perso anche la testa , lanciando una racchetta che ha sfiorato un raccattapalle . Un gesto che in campo le è valso solo un warning, ma fuori ha scatenato una bufera sui social .

"Sabalenka, gesto orribile. I tour devono..."

La situazione ha attirato l'attenzione di Ben Rothenberg, celebre giornalista di tennis, che anche con qualche giorno di ritardo ha voluto dire la sua su questo gesto, attaccando Sabalenka e tutti quei tennisti protagonisti di comportamenti simili: "Sono un po' in ritardo su questa notizia, ma entrambi i tour (Atp e Wta) devono iniziare a prendere seri provvedimenti contro i giocatori che lanciano le loro racchette in preda alla rabbia. È un gesto orribile e davvero pericoloso per chi sta in campo. Sabalenka è stata fortunata che non sia andata molto peggio, come è successo a van de Zandschulp la settimana scorsa".