Sinner, l'incontro con Zverev a Riyad

Alla vigilia del suo esordio, Sinner si è allenato anche con Alexander Zverev. Il tennista tedesco era finito nell'occhio del ciclone qualche giorno fa per la polemica contro gli organizzatori dei tornei, accusati di voler favorire Sinner e Alcaraz attraverso superfici sempre più uniformate. Durante una pausa degli allenamenti i due giocatori hanno fatto due chiacchiere e in un breve video sbucato sui social si sente Zverev dire a Sinner: "Se giochi bene giochi bene, se giochi male giochi male". L'azzurro ha anche chiesto con chi avesse perso Zverev a Shanghai: "E tu hai perso con chi?".. "Rinderknech" - la risposta del tedesco. Chissà che non sia stato il modo per chiarire dopo quanto accaduto nei giorni scorsi.