Zverev rivede Sinner a Riyad: la frase detta a Jannik dopo quell’attacco sui campi per favorirlo

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo dopo il ritiro per crampi nella sfida di terzo turno contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai . Il numero due del mondo sarà uno dei sei giocatori al via nel Six Kings Slam , la ricchissima esibizione in programma a Riyad dal 15 al 18 ottobre. Il primo impegno lo vedrà in campo nei quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas , entrato in tabellone dopo il ritiro di Jack Draper . Nella passata edizione del torneo, il campione azzurro si impose in finale su Carlos Alcaraz .

Sinner, l'incontro con Zverev a Riyad

Alla vigilia del suo esordio, Sinner si è allenato anche con Alexander Zverev. Il tennista tedesco era finito nell'occhio del ciclone qualche giorno fa per la polemica contro gli organizzatori dei tornei, accusati di voler favorire Sinner e Alcaraz attraverso superfici sempre più uniformate. Durante una pausa degli allenamenti i due giocatori hanno fatto due chiacchiere e in un breve video sbucato sui social si sente Zverev dire a Sinner: "Se giochi bene giochi bene, se giochi male giochi male". Chissà che non sia stato il modo per chiarire dopo quanto accaduto nei giorni scorsi.