Vacherot, la rivelazione del fratello coach: "Sinceramente pensavo che Sinner..."

MONTECARLO - Un successo inaspettato, e per questo ancor più bello. Valentin Vacherot trionfa al Masters 1000 di Shanghai e compie un enorme salto in avanti per quanto riguarda la classifica mondiale: prima del torneo asiatico era numero 204 del ranking , ora è il nuovo numero 40 al mondo . A rendere ancora più straordinario il successo è stata la finale contro il cugino Arthur Rinderknech: in pratica è stata una questione di famiglia.

Vacherot, le parole del coach su Sinner

Il monegasco Valentin Vacherot ha scelto come coach il suo fratellastro Benjamin Balleret che al termine del torneo ha parlato davanti a taccuini e microfoni, svelando alcuni retroscena del trionfale percorso di Shanghai. “Tanti giocatori con una lunga carriera non hanno ancora vinto un titolo Atp - sottolinea Ballaret - vincerne uno in questo modo è incredibile. Sapevamo che avrebbe potuto giocare un buon tennis, ma tutto quello che è successo è inaspettato. Dopo la vittoria contro Machac sapevamo di dover affrontare Jannik Sinner. A quel punto, tutti pensavamo che Sinner lo avrebbe distrutto. E invece… si è ritirato. E la stessa cosa è accaduta con Djokovic! E’ stata una favola, ancora oggi ci sembra di vivere dentro a una favola”.