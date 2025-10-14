Garbin esalta Paolini: "Tante novità nel gioco di Jasmine. La vittoria con Swiatek? Impressionante"

ROMA - "Jas ha introdotto numerose novità nel suo reparto tecnico-tattico e secondo me hanno funzionato molto bene". Così la capitana dell'Italia campione del mondo, Tathiana Garbin, esalta le qualità tecniche di Jasmine Paolini. Ospite a 'Tennis Talk' su SuperTennis, l'ex tennista azzurra sottolinea i notevoli progressi della 29enne toscana, n.8 del mondo e in piena corsa per le Wta Finals: "L'aiuto di Sara (Errani, compagna di Jasmine nel doppio ndr) è evidente: le variazioni sono sempre più evidenti, allaccia le giocate in maniera molto più importante. Oltre alle sue tipiche spinte gioca questa palla carica dando tante variazioni di ritmo e questo la porta a stare sempre più vicino al campo e concludere spesso anche a rete. Sono piccoli dettagli però fanno la differenza".
Garbin: "La vittoria di Paolini con Swiatek? Impressionante"
La capitana azzurra dice poi la sua sull'incredibile quarto di finale giocato e vinto da Jasmine a Wuhan contro la numero due del ranking Wta, la polacca Iga Swiatek: "Non mi piace parlare di perfezione, perché nel tennis non è mai un traguardo, ma tre errori non forzati in un intero match è qualcosa di incredibile", sentenzia Garbin. "Sono impressionanti i numeri, a parte le sei palle break sfruttate che dimostrano una determinazione evidente in quei momenti salienti del match, ha fatto l'87% di punti con la seconda di servizio. Metteva sempre pressione e soprattutto mi dava l'idea che sapesse sempre dove andava a servire l'avversaria, sfruttava sempre questa anticipazione di gioco e credo che questo sia stato determinante".
"Paolini, con l'aiuto di Errani, cerca giocate diverse": il commento di Lorenzi
"Jasmine fa andare la palla molto più veloce delle altre: quando colpisce, le esce dalla racchetta con una facilità incredibile. Però per riuscire a giocare con le prime ha dovuto iniziare a pensare di più". E' il commento, a Tennis Talk, di Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali d'Italia. "Sta lavorando tantissimo adesso anche con Sara per cercare proprio delle giocate diverse, per aggiungere qualcosa al proprio gioco. Per le caratteristiche che ha, per come si muove, per come colpisce la palla, per come può far girare la palla, cosa che ha imparato nell'ultimo periodo, Paolini si è accorta che può proprio mettere in difficoltà le prime che invece hanno uno schema solo".
