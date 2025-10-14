Garbin esalta Paolini: "Tante novità nel gioco di Jasmine. La vittoria con Swiatek? Impressionante"

ROMA - "Jas ha introdotto numerose novità nel suo reparto tecnico-tattico e secondo me hanno funzionato molto bene". Così la capitana dell'Italia campione del mondo, Tathiana Garbin, esalta le qualità tecniche di Jasmine Paolini. Ospite a 'Tennis Talk' su SuperTennis, l'ex tennista azzurra sottolinea i notevoli progressi della 29enne toscana, n.8 del mondo e in piena corsa per le Wta Finals: "L'aiuto di Sara (Errani, compagna di Jasmine nel doppio ndr) è evidente: le variazioni sono sempre più evidenti, allaccia le giocate in maniera molto più importante. Oltre alle sue tipiche spinte gioca questa palla carica dando tante variazioni di ritmo e questo la porta a stare sempre più vicino al campo e concludere spesso anche a rete. Sono piccoli dettagli però fanno la differenza".