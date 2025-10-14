Tennis & Friends, vita e sport da vincenti: numeri sempre da record per la 15ª edizione

Una giornata di sole, decine di migliaia di persone - giovani e non solo - ad affollare i viali del Foro Italico. E medici, e sanitari, tutti schierati nelle decine di padiglioni lì allestiti per effettuare visite mediche e screening gratuiti. Il tutto con un messaggio di benvenuto inviato dal Presidente della Repubblica in persona, Sergio Mattarella , che non ha voluto far mancare il suo «apprezzamento per la promozione della cultura della prevenzione unita alla divulgazione della pratica sportiva» di cui da quindici anni la manifestazione Tennis & Friends si fa promotrice.

Tennis & Friends, Torino e Miami

È stata un successo sotto ogni punto di vista questa edizione autunnale della rassegna che quindici anni fa partì proprio da Roma e che, dopo esser stata scelta come Official Charity delle Nitto ATP Finals di Torino del prossimo novembre, si appresta a toccare sette nuove regioni e a sbarcare oltre oceano con tappa a Miami nel 2026. «La prevenzione ha un ruolo sempre più cruciale nella diagnosi precoce, soprattutto per patologie gravi come quelle oncologiche - ha sottolineato il professor Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente di Tennis and Friends, dirigente medico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e docente di medicina preventiva all’Università Cattolica del Sacro Cuore - Siamo felici del successo raggiunto nella main edition di quest’anno perché migliaia di persone hanno potuto fare screening e accedere a esami e consulti».

Tennis & Friends, i numeri

Oltre quarantaduemila visite, per la precisione, e ben centoventimila visitatori hanno infatti preso parte a questa tre giorni all’insegna della prevenzione e dei corretti stili di vita promossa dalla Onlus Friends For Health, in collaborazione con la Asl Roma 1 e il supporto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Tennis & Friends, Fognini super

La ricetta, vincente e consolidatasi in questi anni, si è arricchita quest’anno di alcune novità. Alla consueta e nutrita squadra di volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, si è aggiunto Fabio Fognini, ex n.1 azzurro ritiratosi la scorsa estate (qualche giorno dopo un epico match contro Carlos Alcaraz) e sceso in campo per un doppio speciale in coppia con Paolo Bonolis contro Max Gazzé e Luca Barbarossa aggiudicandosi infine il “Trofeo Frecciarossa”. Tra risate e leggerezza non è mancato però un momento per sottolineare ancora quanto sia importante la prevenzione e quanto decisive possano risultare giornate come questa: tra le decine di migliaia di persone in coda per uno screening c’era infatti chi ha ricordato come, nel corso della prima edizione dell’evento tenutasi proprio qui al Foro quindici anni fa, scoprì grazie a una visita l’insorgere di un carcinoma oggi guarito. O chi, fermatosi per curiosità, vide diagnosticarsi problematiche cardiache e da lì intraprese il suo percorso di guarigione. Vita e sport, esperienza e condivisione intrecciate tra loro: per superare una paura, ritrovarsi anno dopo anno, e dirsi che sposando una causa si può vincere una partita. E che farlo insieme continuando a ispirare gli altri è il modo migliore di farlo.