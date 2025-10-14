Max Giusti: "Tennis & Friends ha avuto un enorme impatto sulla gente"

ROMA - Lui c’era fin dall’inizio. Testimonial, prima. Oggi Max Giusti è il custode di una memoria preziosa cui rivolgersi per fare un bilancio di quanto fatto in questi primi quindici anni di promozione culminati lo scorso weekend in una tre giorni al Foro Italico nel corso della quale sono stati effettuati oltre quarantamila screening gratuiti. Generoso e coinvolgente, l’attore romano anche quest’anno è stato tra i tanti volti noti che hanno contribuito ad animare la tre giorni di Tennis& Friends al Foro Italico in occasione della sua quindicesima edizione. «È stato emozionante. Quando ci chiamò Giorgio Meneschincheri eravamo solo io, Bonolis, Fiorello e pochi altri, e dico la verità: non credevo potesse funzionare».

E invece?

«Aderii perché mi piaceva la formula: non era una raccolta fondi, nulla in contrario sia chiaro, ma quell’idea era qualcosa di completamente diverso. Era dire alle persone “venite, vedete noi che giochiamo e nel frattempo vi fate uno screening”».

Audace.

«E affascinante. Perché negli anni questa formula ha avuto un impatto enorme sulla società. In primis per la vita delle persone: scoprire una problematica in fase embrionale fa tutta la differenza del mondo. E poi così facendo si offre un aiuto al sistema sanitario nazionale in termini di costi e alleggerimento».

Prevenzione e corretti stili di vita. Con un’attenzione particolare rivolta negli ultimi anni ai giovani.

«Adoro circondarmi da ragazzini e quando posso stacco per tirare loro qualche palla qui al Play Pisana (circolo di cui è presidente, ndc). Lo sport non fa stare bene solo fisicamente, ma anche dal punto di vista delle relazioni: esci di casa, infili lo smartphone nella tua sacca e poi ti insegna valori che serviranno anche nella vita».