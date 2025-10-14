Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'accoglienza per Vacherot in aeroporto: lui "lancia" la coppa di Shanghai ed esplode la festa dei tifosi

Il tennista monegasco è tornato a casa dopo aver conquistato in Cina il primo titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore
L'accoglienza per Vacherot in aeroporto: lui "lancia" la coppa di Shanghai ed esplode la festa dei tifosi
1 min

Un'accoglienza da re per Valentin Vacherot. Il tennista monegasco è tornato a casa dopo il successo nella finale del Masters 1000 di Shanghai sul cugino Arthur Rinderknech che gli ha permesso di conquistare il primo titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore. Entrato nelle qualificazioni da lucky loser dopo l'ingresso di Luca Nardi nel main draw, Vacherot ha iniziato le due settimane in Cina da numero 204 del mondo ma al termine del torneo ha raggiunto il suo best ranking portandosi al numero 40 del mondo. 

Vacherot, che accoglienza in aeroporto

Al rientro a Monaco, Vacherot è stato accolto in aeroporto da amici e parenti che sulle note di "We Are The Champions" hanno omaggiato il vincitore del torneo di Shanghai. Il monegasco ha documentato l'accaduto postando il video nelle sue storie Instagram.

