Tona parte con il piede giusto al "Rio Ladies Open": battuta Fullana all'esordio

Esordio positivo per Miriana Tona al "Rio Ladies Open", torneo WTA 125 dotato di un montepremi di 115.000 dollari (circa 100.000 euro) in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. La 30enne di Taormina, attualmente n.368 del ranking WTA, ha superato nella notte italiana la wild card di casa Luiza Fullana (n.638 WTA) con il punteggio di 7-6(4) 6-2, al termine di due ore di gioco. Un successo che conferma l'ottimo momento di forma della siciliana, capace di gestire con lucidità i momenti chiave del match, specialmente nel primo set deciso al tie-break. Tona aveva già sconfitto Fullana lo scorso anno al primo turno dell'ITF di San Paolo.
Prossimo turno: sfida complicata con Waltert o Giovannini
Nel secondo turno, Miriana Tona affronterà la vincente del match tra Simona Waltert (n.97 del ranking) e prima favorita del seeding, e l'argentina Luisina Giovannini, (n.275 WTA). Un ostacolo di livello più alto, ma la giocatrice azzura arriva alla sfida con buone sensazioni e la consapevolezza di poter giocare alla pari anche con avversarie di classifica superiore. In tabellone è presente anche Martina Colmegna (m.830 WTA), attesa all'esordio contro Maria Lourdes Carle (n.129 WTA) e quarta testa di serie. La 28enne brianzola ha già battuto la giocatrice argentina in due precedenti confronti, disputati entrambi su terra: a Trieste nel 2021 e a Cali nel 2023.