Tona parte con il piede giusto al "Rio Ladies Open": battuta Fullana all'esordio

Prossimo turno: sfida complicata con Waltert o Giovannini

Nel secondo turno, Miriana Tona affronterà la vincente del match tra Simona Waltert (n.97 del ranking) e prima favorita del seeding, e l'argentina Luisina Giovannini, (n.275 WTA). Un ostacolo di livello più alto, ma la giocatrice azzura arriva alla sfida con buone sensazioni e la consapevolezza di poter giocare alla pari anche con avversarie di classifica superiore. In tabellone è presente anche Martina Colmegna (m.830 WTA), attesa all'esordio contro Maria Lourdes Carle (n.129 WTA) e quarta testa di serie. La 28enne brianzola ha già battuto la giocatrice argentina in due precedenti confronti, disputati entrambi su terra: a Trieste nel 2021 e a Cali nel 2023.