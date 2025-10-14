Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Atp Stoccolma, Berrettini vince il derby con Zeppieri e approda al secondo turno

Il romano torna al successo dopo due sconfitte consecutive: per un posto nei quarti di finale se la vedrà con il francese Ugo Humbert
Atp Stoccolma, Berrettini vince il derby con Zeppieri e approda al secondo turno© Getty Images
1 min

Inizia con il piede giusto la corsa di Matteo Berrettini nell'Atp 250 di Stoccolma. Il tennista romano si è imposto nel derby con Giulio Zeppieri, che aveva raggiunto il main draw dopo aver superato le qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 21 minuti di gioco. Berrettini ha così ritrovato un successo che mancava dal secondo turno di Tokyo contro Jaume Munar. Era poi arrivata la sconfitta contro Casper Ruud sempre a Tokyo e poi contro Adrian Mannarino all'esordio nel Masters 1000 di Shanghai. Per un posto nei quarti di finale, Matteo se la vedrà con il francese Ugo Humbert.

Il riassunto del match

Parte in discesa la sfida per Berrettini, che in apertura mette a segno il break. Il romano perde però il vantaggio nel quarto gioco e Zeppieri rimette tutto in parità sul 2-2. Annullando una palla break, il giocatore di Latina si porta avanti sul 3-2 ma nel nono gioco Berrettini strappa ancora la battuta e torna avanti. Matteo si salva poi ai vantaggi e chiude il primo set. Tutto più facile nel secondo per l'ex finalista di Wimbledon, che dal 2-2 cambia passo e capitalizza due break decisivi per mandare in archivio il match.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

