Atp Stoccolma, Berrettini vince il derby con Zeppieri e approda al secondo turno

Inizia con il piede giusto la corsa di Matteo Berrettini nell'Atp 250 di Stoccolma. Il tennista romano si è imposto nel derby con Giulio Zeppieri, che aveva raggiunto il main draw dopo aver superato le qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 21 minuti di gioco. Berrettini ha così ritrovato un successo che mancava dal secondo turno di Tokyo contro Jaume Munar. Era poi arrivata la sconfitta contro Casper Ruud sempre a Tokyo e poi contro Adrian Mannarino all'esordio nel Masters 1000 di Shanghai. Per un posto nei quarti di finale, Matteo se la vedrà con il francese Ugo Humbert.