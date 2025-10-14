Berrettini-Humbert, secondo turno Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini stacca il pass per il secondo turno dell' Atp 250 di Stoccolma . Il romano ha avuto la meglio nel derby con Giulio Zeppieri , terminato con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 21 minuti di gioco. Per Matteo si è trattato del ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Per un posto nei quarti di finale, affronterà il francese Ugo Humbert , testa di serie numero 4 del tabellone.

Berrettini-Humbert, orario e quando si gioca

La sfida di secondo turno dell'Atp 250 di Stoccolma tra Berrettini e Humbert è in programma gioverdì 15 ottobre con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Humbert

Sono tre i precedenti tra Berrettini e Humbert, con l'azzurro che si è imposto in tutti e tre i confronti diretti, l'ultimo dei quali andato in scena al primo turno degli US Open 2023 e vinto da Matteo per 6-4 6-2 6-2.

Dove vedere il match in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Stoccolma, il montepremi

PRIMO TURNO – € 7.580

SECONDO TURNO – € 12.405

QUARTI DI FINALE – € 21.365

SEMIFINALE – € 36.870

FINALE – € 62.720

VINCITORE – € 107.490