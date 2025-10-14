Berrettini-Humbert, secondo turno Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini stacca il pass per il secondo turno dell'Atp 250 di Stoccolma. Il romano ha avuto la meglio nel derby con Giulio Zeppieri, terminato con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 21 minuti di gioco. Per Matteo si è trattato del ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Per un posto nei quarti di finale, affronterà il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 4 del tabellone.
Berrettini-Humbert, orario e quando si gioca
La sfida di secondo turno dell'Atp 250 di Stoccolma tra Berrettini e Humbert è in programma gioverdì 15 ottobre con campo e orario ancora da definire.
I precedenti tra Berrettini e Humbert
Sono tre i precedenti tra Berrettini e Humbert, con l'azzurro che si è imposto in tutti e tre i confronti diretti, l'ultimo dei quali andato in scena al primo turno degli US Open 2023 e vinto da Matteo per 6-4 6-2 6-2.
Dove vedere il match in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Stoccolma, il montepremi
PRIMO TURNO – € 7.580
SECONDO TURNO – € 12.405
QUARTI DI FINALE – € 21.365
SEMIFINALE – € 36.870
FINALE – € 62.720
VINCITORE – € 107.490