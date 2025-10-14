Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Quale attore potrebbe interpretarlo in un film? Sinner ha la risposta pronta

Domanda simpatica per il campione azzurro, che con una risata dice subito la sua senza dubbi
1 min

ROMA - In una simpatica intervista in vista del Six Kings Slam, Jannik Sinner ha mostrato ancora una volta il suo lato più ironico e leggero. Alla domanda su quale attore di Hollywood lo interpreterebbe in un ipotetico film sulla sua vita, il campione azzurro ha risposto con un sorriso: “Andiamo con Will Smith. Perché no? È diverso da me, ma va bene”.

Sinner e l’attore che potrebbe interpretare… Sinner

La risposta, accompagnata da una risata spontanea, ha subito fatto sorridere i fan. Un accostamento curioso e divertente che dimostra, ancora una volta, la spontaneità e l’autoironia di Sinner — qualità che, insieme al suo talento, lo rendono uno degli sportivi più amati del momento.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

La frase di Sinner che spiega i crampi di ShanghaiSinner e la battuta al giornalista: “Vuoi palleggiare con me?"