Quale attore potrebbe interpretarlo in un film? Sinner ha la risposta pronta

ROMA - In una simpatica intervista in vista del Six Kings Slam, Jannik Sinner ha mostrato ancora una volta il suo lato più ironico e leggero. Alla domanda su quale attore di Hollywood lo interpreterebbe in un ipotetico film sulla sua vita, il campione azzurro ha risposto con un sorriso: “Andiamo con Will Smith. Perché no? È diverso da me, ma va bene”.