Quale attore potrebbe interpretarlo in un film? Sinner ha la risposta pronta

ROMA - In una simpatica intervista in vista del Six Kings Slam, Jannik Sinner ha mostrato ancora una volta il suo lato più ironico e leggero. Alla domanda su quale attore di Hollywood lo interpreterebbe in un ipotetico film sulla sua vita, il campione azzurro ha risposto con un sorriso: “Andiamo con Will Smith. Perché no? È diverso da me, ma va bene”.
Sinner e l’attore che potrebbe interpretare… Sinner
La risposta, accompagnata da una risata spontanea, ha subito fatto sorridere i fan. Un accostamento curioso e divertente che dimostra, ancora una volta, la spontaneità e l’autoironia di Sinner — qualità che, insieme al suo talento, lo rendono uno degli sportivi più amati del momento.