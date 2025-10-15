Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fritz-Zverev, Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà la sfida tra lo statunitense e il tedesco ad aprire la seconda edizione della ricchissima esibizione in programma a Riyad fino al 18 ottobre
Fritz-Zverev, Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv© APS
2 min

Tutto pronto per l'inizio della seconda edizione del Six Kings Slam. Ad inaugurare la seconda edizione della ricchissima esibizione in scena a Riyad che mette in palio un montepremi da 6 milioni di dollari, vinti lo scorso anno da Jannik Sinner, sarà la sfida tra Taylor Fritz e Alexander Zverev, in programma a partire dalle 18:30. Al termine di questo match sarà la volta del numero due del mondo, impegnato contro Stefanos Tsitsipas.

Fritz-Zverev, quando si gioca il match

La sfida tra Fritz e Zverev, valevole per i quarti di finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si disputerà mercoledì 15 ottobre a partire dalle ore 18:30, dopo Fritz-Zverev.

I precedenti tra Fritz e Zverev

Sono ben quattordici i precedenti tra Fritz e Zverev, con lo statunitense avanti 9-5 nel conto dei confronti diretti. L'ultimo incrocio risale alla Laver Cup di quest'anno, dove Fritz si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6(4).

Fritz-Zverev, dove vederla in tv

L'incontro tra Fritz e Zverev a Riyad sarà trasmesso in esclusiva su Netflix. La piattaforma streaming ha infatti acquisito i diritti dell'evento, dunque per assistere alle partite del torneo sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Six Kings Slam, il montepremi

Solamente per partecipare al torneo, ai sei giocatori è stato garantito un cachet pari a un milione e mezzo di dollari, vale a dire all'incirca 1,3 milioni di euro. Uno tra Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev e Tsitsipas lascerà però Riyad con il quadruplo della cifra. Per il vincitore è infatti previsto un altro assegno da quattro milioni e mezzo di dollari, ovvero 3,9 milioni di euro, per un totale di 6 milioni di dollari (5,2 milioni di euro) complessivi.

