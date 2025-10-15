Draper, messaggi piccanti e un incontro con l'ex amante di Walker: tabloid scatenati

Draper, messaggi hot e incontro con Lauryn Goodman: tabloid scatenati

A suscitare scandalo il fatto che si tratti di Lauryn Goodman, star britannica dei reality Tv e già salita alla ribalta delle cronache in passato per la sua relazione con il calciatore Kyle Walker (ora al Burnley dopo aver giocato con il Milan la seconda metà della passata stagione), con il quale ha avuto un figlio mentre lui era ancora sposato con Annie Kilner. "Draper le mandava messaggi sensuali - si legge sui tabloid -, cercando di capire cosa le piacesse... Jack ha anche proposto di andare a casa di Lauryn Goodman per entrare nella vasca idromassaggio con lei che però ha rifiutato". Dell'appuntamento ha invece parlato un barista del locale scelto dai due per incontrarsi: "Era molto più alto di lei e flirtavano mentre lui le offriva il caffè. Li ho visti uscire insieme. Dopo aver fatto una bella passeggiata e aver preso un caffè, Jack l'ha invitata a casa sua, perché il tempo era peggiorato. Si sono baciati, ma Lauryn se n'è andata poco dopo". Il 'caso' montato dai tabloid ha in qualche modo impressionato il 23enne Draper: " Veder trapelare sui giornali alcuni messaggi e un normale incontro al bar - ha spiegato una fonte del suo entourage al 'Daily Mail' - è stato un campanello d'allarme per lui".