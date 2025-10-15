Six Kings Slam: la pausa per la salute degli atleti e perché Sinner gioca più di Alcaraz. Tutte le risposte

Sta per calare il sipario sulla seconda edizione del Six Kings Slam, il torneo di esibizione con il montepremi più ricco di sempre, che si gioca a Riyad. Sei milioni di euro al vincitore, un milione e mezzo solo per la partecipazione. La scorsa edizione se l’è aggiudicata Jannik Sinner, in una finale con Alcaraz che però non viene conteggiata nelle statistiche dei precedenti ufficiali tra numero uno e numero due al mondo visto che non fa parte del circuito Atp. La finale potrebbe essere la stessa anche quest'anno. Intanto vediamo chi sono i sei partecipanti: rispetto alla prima edizione sono confermati Sinner, Alcaraz e Djokovic, mentre Zverev, Fritz e Tsitsipas prendono il posto di Nadal, Medvedev e Rune.
Ecco perché Sinner gioca una partita in più
Un torneo di esibizione che attira la curiosità degli appassionati. Sul formato sono emersi alcuni dubbi in rete. La prima cosa che sembra un po’ strana è il fatto che Sinner, campione in carica del torneo, deve giocare una partita in più di Alcaraz. Il motivo è che per gli organizzatori accedono direttamente alle semifinali i due giocatori che hanno vinto più titoli del Grande Slam, quindi Djokovic a quota 24 e Carlos a 6. Jannik partirà dai quarti dove questa sera sfiderà Tsitsipas. Anche la presenza del tennista greco ha suscitato qualche perplessità visto che ha saltato tutta la tournée asiatica per infortunio.
Il giorno di pausa: è una regola dell'Atp
L’altra cosa che è parsa a molti bizzarra è il fatto che il torneo preveda un giorno di stop, nonostante ci siano solo sei partite in totale. Si parte oggi 15 ottobre con i due quarti (Sinner-Tsitsipas e Fritz-Zverev), poi domani le semifinali, venerdì 17 pausa e il 18 ottobre le due finali. È proprio necessario un giorno di pausa? Sì, c’è una regola dell’Atp che riguarda i tornei di esibizione e prevede che non si possano disputare partite per tre giorni consecutivi. Questo per tutelare la salute fisica dei tennisti e non sottoporli a sforzi eccessivi. Il torneo si svolgerà all’ANB Arena, uno stadio super tecnologico inaugurato quest’anno con una capienza di 15mila spettatori. Un’altra novità riguarda la copertura televisiva dell’evento: quest’anno Netflix detiene i diritti esclusivi del Six Kings Slam e trasmetterà il torneo in diretta streaming. Oltre al premio in denaro da capogiro, i sei tennisti vengono trattati veramente come dei re durante il loro soggiorno: lo scorso anno Nadal ha ricevuto una racchetta d’oro in regalo dal valore di 250 mila euro e un peso di 3kg.
