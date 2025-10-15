Six Kings Slam: la pausa per la salute degli atleti e perché Sinner gioca più di Alcaraz. Tutte le risposte

Il giorno di pausa: è una regola dell'Atp

L’altra cosa che è parsa a molti bizzarra è il fatto che il torneo preveda un giorno di stop, nonostante ci siano solo sei partite in totale. Si parte oggi 15 ottobre con i due quarti (Sinner-Tsitsipas e Fritz-Zverev), poi domani le semifinali, venerdì 17 pausa e il 18 ottobre le due finali. È proprio necessario un giorno di pausa? Sì, c’è una regola dell’Atp che riguarda i tornei di esibizione e prevede che non si possano disputare partite per tre giorni consecutivi. Questo per tutelare la salute fisica dei tennisti e non sottoporli a sforzi eccessivi. Il torneo si svolgerà all’ANB Arena, uno stadio super tecnologico inaugurato quest’anno con una capienza di 15mila spettatori. Un’altra novità riguarda la copertura televisiva dell’evento: quest’anno Netflix detiene i diritti esclusivi del Six Kings Slam e trasmetterà il torneo in diretta streaming. Oltre al premio in denaro da capogiro, i sei tennisti vengono trattati veramente come dei re durante il loro soggiorno: lo scorso anno Nadal ha ricevuto una racchetta d’oro in regalo dal valore di 250 mila euro e un peso di 3kg.