Sinner svela i segreti di Cahill e Vagnozzi: "Darren vede che Simone..."

Jannik Sinner è pronto all'esordio nel Six Kings Slam , l'esibizione in programma a Riyad fino al 18 ottobre che mette in palio un montepremi da 6 milioni di dollari per il vincitore. Nella passata edizione a conquistarli fu proprio l'azzurro, che quest'anno farà il suo debutto contro Stefanos Tsitsipas . Il numero due del mondo è reduce dal ritiro nella sfida di terzo turno contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai per via dei crampi. Jannik ha recuperato dal piccolo problema fisico e si è detto pronto per affrontare il prossimo impegno.

Sinner sulla forza del suo team

Alla vigilia del debutto contro Tsitsipas, Jannik ha parlato del segreto vincente del suo team. Ecco le sue parole: "Il lavoro di Cahill è fondamentale dopo una partita persa o una che abbiamo vinto, per preparare la sfida del giorno dopo. Darren è veramente bravo in tante cose, ovviamente con tanta esperienza ma sì, credo che ognuno di noi sia forte in qualcosa. Cahill è molto onesto, vede che Simone è bravissimo nella parte tecnico-tattica, mentre lui dalla parte mentale. Quando hai due allenatori, l'importante è che combacino l'uno con l'altro e la nostra è una combinazione fortissima".