La brutta frase di Kyrgios contro Sinner: "Le persone più importanti nell’Atp sono italiane, è tutta una str..."

Nick Kyrgios torna a parlare del caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner lo scorso anno. Il tennista australiano, che in questa stagione ha ottenuto una sola vittoria risalente al primo turno vinto al Masters 1000 di Miami contro Mackenzie McDonald, ultimamente ha fatto più discutere per le sue dichiarazioni che per le gesta sul campo. Attualmente al numero 661 posto della classifica mondiale, Kyrgios è tornato a dire la sua riguardo il caso doping parlando del rapporto teso non solo con Sinner, ma anche con altri colleghi.
Kyrgios torna all'attacco contro Sinner
"Il rapporto con Sinner è teso - ha detto l'australiano -. Dopo lo scandalo doping che lo ha investito non vado per niente d’accordo con diverse persone. Era il numero uno del mondo, non c'è dubbio che sia un giocatore incredibile che, insieme ad Alcaraz, sarà il trascinatore di questo sport per i prossimi 10-15 anni. Dunque hanno chiaramente cercato di proteggerlo. E poi, il CEO e tutte le persone più importanti nell’Atp sono italiani. Tutta la storia per me è una st****ata. Spero solo che abbia imparato la lezione e che continui su questa strada, perché sarà uno dei migliori giocatori di sempre. Penso che, davvero, sarà tra i più forti di tutti i tempi. Glielo direi anche in faccia: penso che fosse già abbastanza forte da farcela senza tutto questo. Se è stato un incidente, ok, ma se non lo è stato, gli direi: "Fratello, non ne hai bisogno". Perché l’ho affrontato, e la nostra fu una partita tiratissima, lui mi ha battuto, e io ho pensato: questo ragazzo sarà incredibile. Credo che tu sia abbastanza forte da riuscirci solo con i tuoi meriti".