La brutta frase di Kyrgios contro Sinner: "Le persone più importanti nell’Atp sono italiane, è tutta una str..."

Kyrgios torna all'attacco contro Sinner

"Il rapporto con Sinner è teso - ha detto l'australiano -. Dopo lo scandalo doping che lo ha investito non vado per niente d’accordo con diverse persone. Era il numero uno del mondo, non c'è dubbio che sia un giocatore incredibile che, insieme ad Alcaraz, sarà il trascinatore di questo sport per i prossimi 10-15 anni. Dunque hanno chiaramente cercato di proteggerlo. E poi, il CEO e tutte le persone più importanti nell’Atp sono italiani. Tutta la storia per me è una st****ata. Spero solo che abbia imparato la lezione e che continui su questa strada, perché sarà uno dei migliori giocatori di sempre. Penso che, davvero, sarà tra i più forti di tutti i tempi. Glielo direi anche in faccia: penso che fosse già abbastanza forte da farcela senza tutto questo. Se è stato un incidente, ok, ma se non lo è stato, gli direi: "Fratello, non ne hai bisogno". Perché l’ho affrontato, e la nostra fu una partita tiratissima, lui mi ha battuto, e io ho pensato: questo ragazzo sarà incredibile. Credo che tu sia abbastanza forte da riuscirci solo con i tuoi meriti".