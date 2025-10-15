Coppa Davis 2025, Rai 1 trasmetterà semifinale e finale dell'Italia insieme a SuperTennis

La Rai e SuperTennis hanno annunciato di aver raggiunto un accordo che permetterà al pubblico di seguire in chiaro su Rai 1 la semifinale e la finale della Coppa Davis 2025 , nel caso in cui l' Italia riuscisse a superare l' Austria nel turno precedente, che sarà trasmesso in esclusiva dal canale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Si tratta di un'intesa importante per portare il tennis azzurro al grande pubblico televisivo, in un momento storico in cui la disciplina sta vivendo una crescita straordinaria in termini di risultati e popolarità.

Binaghi: "Un passo per avvicinare ancora più giovani al tennis"

Soddisfatto Angelo Binaghi, presidente della FITP, che ha commentato così la partnership: "Questo accordo sposa un principio fondamentale della nostra Federazione: far sì che il tennis italiano e le imprese dei suoi campioni possano arrivare al pubblico più ampio possibile. Voglio ringraziare la Rai per la sensibilità dimostrata: far vedere il tennis sul primo canale del servizio pubblico significa valorizzare uno sport che sta vivendo un momento straordinario e avvicinare ancora più ragazze e ragazzi alla nostra disciplina". Dello stesso tono anche le parole di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, che ha sottolineato la soddisfazione per l'intesa: "Siamo felici di poter offrire agli appassionati la possibilità di seguire su Rai 1 la squadra azzurra di Coppa Davis. La collaborazione con la FITP è stata subito efficace e in linea con le migliori prerogative del servizio pubblico".