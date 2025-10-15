Vacherot e le parole su Sinner dopo il successo a Shanghai: "Vi dico sinceramente che..."

Vacherot su Sinner: "Sarebbe un onore se..."

Nello specifico parlando di Jannik Sinner, costretto al ritiro dai crampi a Shanghai, Vacherot ha detto: "Sinceramente pensavo che giocare contro di lui fosse la cosa migliore che potesse capitarmi. Poi ho seguito la sua gara con Griekspoor ed ho visto il ritiro. Alla fine mi son detto che cosi avevo più chance. Fortunatamente è andata bene. Io e Jannik non ci siamo mai allenati insieme ma solo uno vicino all’altro, lo incrocio qualche volta negli spogliatoi. È una bella persona, mi scrive e mi augura sempre buona fortuna anche per i Challenger. Spero di giocare contro di lui, sarebbe un onore". Poi sul futuro: "Slam? Non avrei mai pensato di vincere un Masters, figurati un Major. Il sogno sarebbe Monte-Carlo ma ci sarà tempo per pensarci, ora voglio godermi questo trionfo. Prima di tutto porterò i miei genitori agli Australian Open, magari questi soldi mi aiuteranno a pagare lo staff e a prendere voli migliori. Rinderknech? Ci siamo scaldati insieme prima della finale, abbiamo anche condiviso la colazione. Sono bei momenti che resteranno tra noi. Abbiamo trascorso tanto tempo insieme da bambini e all’Università in Texas".