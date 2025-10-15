Kyrgios, adesso basta con Sinner! E l'Atp non può più far finta di niente  

Come dicono anche in Australia: enough is enough, basta così. E bisogna che l'Atp, una volta per tutte, lo ricordi a Nick Kyrgios, sempre più tennista per mancanza di prove. Anche perché, stavolta, vomitando nuovo veleno su Sinner ha tirato in ballo proprio proprio l'Association of Tennis Professionals che l'italiano presiede dal gennaio 2020. Sentite un po': "Il rapporto con Sinner è teso (maddai? Non lo immaginavamo proprio con tutte le assurdità che gli ha rovesciato addosso... ndr). Dopo lo scandalo che l'ha investito (scandalo? Ma quale scandalo, se Jannik è stato proclamato assolutamente innocente, Kyrgios, ndr), non vado per niente d'accordo con diverse persone. Era il N.1 del mondo, non c'è dubbio sia un giocatore incredibile che sarà il trascinatore di questo sport per i prossimi 10-15 anni insieme con Alcaraz. Hanno chiaramente cercato di proteggerlo. E poi, il Ceo e tutte le persone più importanti dell'Atp sono italiani. Tutta questa storia per me è una str... Spero solo che abbia imparato la lezione". A parte la consueta eleganza del lessico, qui se c'è uno che dovrebbe avere imparato la lezione è proprio Kyrgios. E, se non la impara, è il caso che l'Atp si industri perché l'apprenda. O no, Gaudenzi?

