Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Six Kings Slam . Il campione azzurro ha iniziato con il piede giusto la sua corsa alla difesa del titolo nell'esibizione che va in scena a Riyad che mette in palio 6 milioni di dollari per il vincitore del torneo. 6-2 6-2 il punteggio con il quale il numero due del mondo ha superato al debutto Stefanos Tsitsipas per guadagnare la sfida con Novak Djokovic , già qualificato in semifinale.

Sinner-Djokovic, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Djokovic, valevole per la semifinale della seconda edizione del Six Kings Slam, si disputerà giovedì 16 ottobre a partire dalle ore 20:00, dopo Alcaraz-Fritz.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Sono dieci i precedenti tra Sinner e Djokovic, con l'azzurro avanti 6-4 nel conto dei confronti diretti. Jannik ha vinto le ultime cinque sfide e quest'anno si è imposto in semifinale sia al Roland Garros che a Wimbledon.

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Djokovic a Riyad sarà trasmesso in esclusiva su Netflix. La piattaforma streaming ha infatti acquisito i diritti dell'evento, dunque per assistere alle partite del torneo sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Six Kings Slam, il montepremi

Solamente per partecipare al torneo, ai sei giocatori è stato garantito un cachet pari a un milione e mezzo di dollari, vale a dire all'incirca 1,3 milioni di euro. Uno tra Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev e Tsitsipas lascerà però Riyad con il quadruplo della cifra. Per il vincitore è infatti previsto un altro assegno da quattro milioni e mezzo di dollari, ovvero 3,9 milioni di euro, per un totale di 6 milioni di dollari (5,2 milioni di euro) complessivi.