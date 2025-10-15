Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Six Kings Slam. Il campione azzurro ha iniziato con il piede giusto la sua corsa alla difesa del titolo nell'esibizione che va in scena a Riyad che mette in palio 6 milioni di dollari per il vincitore del torneo. 6-2 6-2 il punteggio con il quale il numero due del mondo ha superato al debutto Stefanos Tsitsipas per guadagnare la sfida con Novak Djokovic, già qualificato in semifinale.
Sinner-Djokovic, quando si gioca il match
La sfida tra Sinner e Djokovic, valevole per la semifinale della seconda edizione del Six Kings Slam, si disputerà giovedì 16 ottobre a partire dalle ore 20:00, dopo Alcaraz-Fritz.
I precedenti tra Sinner e Djokovic
Sono dieci i precedenti tra Sinner e Djokovic, con l'azzurro avanti 6-4 nel conto dei confronti diretti. Jannik ha vinto le ultime cinque sfide e quest'anno si è imposto in semifinale sia al Roland Garros che a Wimbledon.
Sinner-Djokovic, dove vederla in tv
L'incontro tra Sinner e Djokovic a Riyad sarà trasmesso in esclusiva su Netflix. La piattaforma streaming ha infatti acquisito i diritti dell'evento, dunque per assistere alle partite del torneo sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.
Six Kings Slam, il montepremi
Solamente per partecipare al torneo, ai sei giocatori è stato garantito un cachet pari a un milione e mezzo di dollari, vale a dire all'incirca 1,3 milioni di euro. Uno tra Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev e Tsitsipas lascerà però Riyad con il quadruplo della cifra. Per il vincitore è infatti previsto un altro assegno da quattro milioni e mezzo di dollari, ovvero 3,9 milioni di euro, per un totale di 6 milioni di dollari (5,2 milioni di euro) complessivi.