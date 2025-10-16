Jasmine Paolini, ok all’esordio all’Aux-Ningbo Open: vittoria sulla Kudermentova

Prosegue il sogno di Jasmine Paolini di conquistare un posto tra le migliori otto del mondo alle WTA Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. La tennista toscana, attualmente numero 8 del ranking mondiale e seconda testa di serie del torneo, ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura al 2025 Aux-Ningbo Open, torneo di categoria WTA 500 con un montepremi complessivo di 1.064.510 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejiang.

Bene Paolini in Cina

Reduce dalla semifinale raggiunta a Wuhan, la 29enne di Bagni di Lucca ha confermato l’ottimo stato di forma superando la russa Veronika Kudermetova, numero 31 del ranking, con il punteggio di 6-2, 7-5. Una prestazione convincente, costruita su solidità da fondo campo e grande lucidità nei momenti chiave, che le ha permesso di accedere ai quarti di finale. Nel prossimo turno, Paolini dovrà vedersela con l’elvetica Belinda Bencic, numero 14 del mondo e sesta testa di serie del torneo. Un match che si preannuncia molto equilibrato e che potrebbe avere un peso importante nella corsa alla qualificazione per le Finals.