Paolini-Bencic, quarti Wta 500 Ningbo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È cominciata con una vittoria la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Ningbo, torneo che si disputa sul cemento in Cina e mette in palio punti cruciali in ottica WTA Finals. La numero uno d'Italia ha regolato al debutto la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 7-5, disputando una prestazione solida e imponendosi un'ora e mezzo di gioco. Paolini si è così regalata l'accesso ai quarti di finale, ma soprattutto avvicinato ulteriormente la seconda qualificazione consecutiva al Master di Riyad, in Arabia Saudita. La sua prossima avversaria sarà la svizzera Belinda Bencic, anche lei campionessa olimpica (ma in singolare, ai Giochi di Tokyo 2020), che dopo lo stop per la maternità ha impiegato poco per tornare ad alti livelli. Vincere sarebbe fondamentale per Jasmine: oltre a staccare Elena Rybakina, che insegue dal nono posto, può infatti superare Mirra Andreeva, settima ma già sconfitta proprio a Ningbo.