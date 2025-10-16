Paolini-Bencic, quarti Wta 500 Ningbo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
È cominciata con una vittoria la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Ningbo, torneo che si disputa sul cemento in Cina e mette in palio punti cruciali in ottica WTA Finals. La numero uno d'Italia ha regolato al debutto la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 7-5, disputando una prestazione solida e imponendosi un'ora e mezzo di gioco. Paolini si è così regalata l'accesso ai quarti di finale, ma soprattutto avvicinato ulteriormente la seconda qualificazione consecutiva al Master di Riyad, in Arabia Saudita. La sua prossima avversaria sarà la svizzera Belinda Bencic, anche lei campionessa olimpica (ma in singolare, ai Giochi di Tokyo 2020), che dopo lo stop per la maternità ha impiegato poco per tornare ad alti livelli. Vincere sarebbe fondamentale per Jasmine: oltre a staccare Elena Rybakina, che insegue dal nono posto, può infatti superare Mirra Andreeva, settima ma già sconfitta proprio a Ningbo.
Paolini-Bencic, orario e quando si gioca
La sfida tra Paolini e Bencic, valida per i quarti di finale del WTA 500 di Ningbo, è in programma venerdì 17 ottobre sul Center Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Paolini e Bencic
Bencic è avanti 2-1 nei confronti diretti, tuttavia le sue due vittorie sono piuttosto datate: a Las Vegas nel 2018 e alle Billie Jean King Cup Finals nel 2022. Paolini ha invece vinto l'incontro più recente, nel 2024 in United Cup, peraltro con un netto 6-1 6-1.
Dove vedere il match in diretta tv
L'incontro di Jasmine Paolini a Ningbo sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. La sfida sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
WTA 500 Ningbo, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 11.300
SECONDO TURNO – $ 15.700
QUARTI DI FINALE – $ 28.695
SEMIFINALE – $ 59.000
FINALISTA – $ 101.000
VINCITRICE – $ 164.000