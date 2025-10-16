Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
Djokovic incorona Sinner: "Mi rivedo in lui. Non solo perché è magro come me..."

Nole come Jannik, a poche ore dalla sfida di Riad valida per la semifinale del Six Kings Slam, il serbo non ha dubbi: "Ricorda me nei tempi migliori..."
1 min
Tagssix kings slamsinnerdjokovic

Nole guarda Jannik, ed è come uno specchio del tempo, in cui ritrovarsi. A poche ore dalla sfida tra Djokovic e Sinner, valida per la semifinale del munifico Six Kings Slam, il serbo incorona il rivale, designandolo come suo degno erede.

 

 

"È magro come me... ma anche molto di più"

Già in passato Djokovic non aveva lesinato complimenti all'altoatesino, quasi profetizzandone l'irresistibile ascesa, ora però, come a voler ribadire il concetto, risponde senza esitazione alla domanda su quale giocatore gli assomigli di più: "Sinner, è chiaro". Nessun dubbio, guardare Jannik giocare ricorda a Nole se stesso: "È magro come me, colpisce molto forte, è perfetto sul piano strategico e riesce ad arrivare ovunque. Ricorda me nei tempi migliori".

 

