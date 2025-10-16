È giusto che Vacherot abbia guadagnato meno di Zverev? Le lamentele per il calendario valgono sempre, non a Riad

C’è un dato che dovrebbe far(ci) riflettere: Valentin Vacherot per aver vinto il Masters 1000 di Shanghai dopo 18 ore e 26 minuti complessivi giocati si è portato a casa 1.124.380 dollari , Sacha Zverev per 59 minuti di esibizione (svogliata) a Riad un milione e mezzo .

Le polemiche sul calendario ingolfato, ma poi...

Questa differenza di 400 mila dollari spiega tanto del tennis di oggi e fa riflettere sulle polemiche che spesso partono proprio dai tennisti stessi che si lamentano di un calendario troppo affollato e di infortuni che, di conseguenza, arrivano sempre più di frequente.

Ma alla fine, forse, ha ragione lo Zverev svogliato che al Six Kings Slam ha solo palleggiato: che sia questa la formula magica per diventare ricchi senza doversi sforzare? Perché guadagnare 424 dollari al secondo per perdere in due set senza bagnare nemmeno la maglietta è una roba assolutamente redditizia (e lecita, ci mancherebbe) ma incredibilmente ipocrita. Perché poi sono gli stessi tennisti che si presentano in conferenza stampa a lamentarsi delle temperature, del calendario troppo fitto, di tutti questi eventi che logorano il loro fisico e la loro mente. Ma poi li trovi tutti lì a Riad a giocare un torneo inutile, che non vale per la classifica, ma che conta eccome per i loro portafogli. Sembra un discorso populista e di sicuro tutti vorrebbero stare al loro posto ma il Six Kings Slam serve come spunto di riflessione la prossima volta che sentirete un tennista urlare il proprio disagio al mondo per uno sport che ti logora anche l’anima.

L'onestà di Sinner e Alcaraz

È tutto lecito, ripetiamo, ci mancherebbe. I tennisti più forti del mondo sono un’impresa ed è giusto che vadano lì dove ci sono gli incassi più alti a massimizzare i loro introiti.

Ma allora è giusto apprezzare (una volta di più) l’onestà di Sinner e Alcaraz che si dimostrano campioni anche davanti ai microfoni quando dicono “sono solo tre giorni in più di gare, il discorso economico conta” (lo spagnolo) oppure “qui ci sono tanti soldi e questo mi motiva, inutile girarci intorno” (l’azzurro). Basta ammetterlo, non c’è nulla di male.