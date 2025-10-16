Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
Musetti e la battuta dopo la vittoria che fa ridere tutto il pubblico: "Se penso alle Finals? Sì, e purtroppo..."

In occasione dell'intervista dopo il successo ai danni di Hanfmann a Bruxelles, il tennista azzurro ha dato una risposta che ha suscitato grandi risate sugli spalti
2 min
TagsLorenzo MusettiAtp Finals

Lorenzo Musetti ha sconfitto in due set Yannick Hanfmann al debutto nell'ATP 250 di Bruxelles, tuttavia l'accesso ai quarti di finale nel torneo di scena sul cemento in Belgio è quasi passato inosservato. L'attenzione è infatti quasi tutta sulla corsa alle ATP Finals di Torino, in cui l'azzurro è attualmente ottavo e vanta un discreto margine sul canadese Felix Auger-Aliassime, primo degli esclusi. Grazie alla vittoria ottenuta a Bruxelles, Musetti ha incamerato punti preziosi, avvicinando quello che è l'obiettivo dichiarato. Tuttavia la battaglia è ancora lunga e destinata a infiammarsi nelle prossime settimane con gli ATP 500 di Vienna e Basilea, ma soprattutto con il Masters 1000 di Parigi. E per quanto Lorenzo sia contento di trovarsi in una situazione simile, non si può negare che a livello psicologico siano delle settimane particolarmente intense.

La simpatica battuta di Musetti

Intervistato a bordo campo dopo la vittoria in due set lottati (7-6 7-5) all'esordio nell'evento belga contro Hanfmann, Musetti ha risposto a una domanda relativa alle ATP Finals. "Se penso alle Finals? Sì, purtroppo. Non sta diventando un sogno, ma un incubo. Sto lottando ogni settimana da Wimbledon e sono stanco, ma mentalmente ci sono". Queste le parole del carrarino, che ha scherzato sullo stress che comporta un pensiero fisso come la qualificazione a Torino ma è anche stato molto onesto nel raccontare il periodo che sta attraversando. Un bel boost mentale, in tal senso, potrebbe arrivare da un risultato migliore rispetto a quello del suo diretto concorrente Auger-Aliassime oppure magari proprio da una finale tra loro due a Bruxelles.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

