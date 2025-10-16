Musetti e la battuta dopo la vittoria che fa ridere tutto il pubblico: "Se penso alle Finals? Sì, e purtroppo..."
Lorenzo Musetti ha sconfitto in due set Yannick Hanfmann al debutto nell'ATP 250 di Bruxelles, tuttavia l'accesso ai quarti di finale nel torneo di scena sul cemento in Belgio è quasi passato inosservato. L'attenzione è infatti quasi tutta sulla corsa alle ATP Finals di Torino, in cui l'azzurro è attualmente ottavo e vanta un discreto margine sul canadese Felix Auger-Aliassime, primo degli esclusi. Grazie alla vittoria ottenuta a Bruxelles, Musetti ha incamerato punti preziosi, avvicinando quello che è l'obiettivo dichiarato. Tuttavia la battaglia è ancora lunga e destinata a infiammarsi nelle prossime settimane con gli ATP 500 di Vienna e Basilea, ma soprattutto con il Masters 1000 di Parigi. E per quanto Lorenzo sia contento di trovarsi in una situazione simile, non si può negare che a livello psicologico siano delle settimane particolarmente intense.
La simpatica battuta di Musetti
Intervistato a bordo campo dopo la vittoria in due set lottati (7-6 7-5) all'esordio nell'evento belga contro Hanfmann, Musetti ha risposto a una domanda relativa alle ATP Finals. "Se penso alle Finals? Sì, purtroppo. Non sta diventando un sogno, ma un incubo. Sto lottando ogni settimana da Wimbledon e sono stanco, ma mentalmente ci sono". Queste le parole del carrarino, che ha scherzato sullo stress che comporta un pensiero fisso come la qualificazione a Torino ma è anche stato molto onesto nel raccontare il periodo che sta attraversando. Un bel boost mentale, in tal senso, potrebbe arrivare da un risultato migliore rispetto a quello del suo diretto concorrente Auger-Aliassime oppure magari proprio da una finale tra loro due a Bruxelles.