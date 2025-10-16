La battuta di Djokovic su Sinner fa ridere tutto il pubblico di Riad: e Jannik reagisce così

Novak Djokovic , l'inimitabile: un campione eterno in campo, un fenomenale battutista fuori. L'amarezza per la sconfitta contro Sinner è grande perché i campioni sono così, vogliono sempre vincere anche in un torneo d'esibizione che non conta nulla per l'Atp. Però Nole un po' ci è rimasto male . Sperava di far divertire di più il ricco e numeroso pubblico che è venuto a vedere la semifinale del Six Kings Slam. Non c'è stato verso, però. Dall'altra parte Jannik non gli ha concesso nulla , non ha mai perso il servizio, gliel'ha strappato per tre volte e alla fine ha vinto in due set dopo una sola ora di gioco.

La battuta di Djokovic su Sinner che fa ridere il pubblico di Riad

Nole ci ha scherzato su nell'intervista post match, accollando ironicamente all'azzurro la responsabilità del mancato show: "Avrei voluto davvero intrattenervi di più e speravo che questa partita potesse durare di più. Se non è accaduto però, non è stato per colpa mia", ha detto Djokovic tra le risate generali, inclusa quella di Sinner, seduto in panchina ad ascoltarlo. "Jannik è un treno in corsa, è spaventoso come distrugge ogni pallina con una forza incredibile. Scusate se oggi parlo così ma non è mai bello quando esci dal campo con l'avversario che ti ha rotto il cu...", ha proseguito il serbo che ha poi lasciato il campo salutando tutti e ricevendo tanti applausi, incluso quello di Sinner che lo ha omaggiato anche nelle interviste post partita: "Nole per tutti noi è un esempio. Per me è un onore poter giocare contro di lui ed averlo intorno ai tornei è un privilegio". Più chiaro di così...