Perché la finale del Six Kings Slam si giocherà sabato e non venerdì? La risposta sta in una regola dell'Atp

C'è un motivo per tutto, anche per spiegare come mai la finale del Six Kings Slam non ci sarà domani (venerdì) ma sabato , a distanza di 48 ore dalle semifinali. Ma come, direte voi, il primo turno si è giocato di mercoledì, le semifinali di giovedì e allora come mai questo buco di venerdì? La risposta è all'interno del regolamento dell'Atp che in un torneo di esibizione come quello del Six Kings Slam vale quanto il due di coppe quando la briscola è bastoni. Tradotto per le nuove generazioni: zero.

Cosa dice il regolamento dell'Atp

Però gli arabi, che evidentemente ci tengono a preservare la salute dei loro Re, hanno voluto mantenere questo regolamento che vieta ad un tennista di giocare per tre giorni di fila in un torneo. In pratica non si può far giocare Sinner per tre giorni consecutivi: serve un giorno di pausa. In questo caso venerdì. La finale di consolazione per il 3° e 4° posto e la finalissima da sei milioni di dollari, quindi andranno in scena sabato sera, a partire dalle ore 18.30 italiane.

Ribadiamo, è una regola che vale solo per il circuito Atp di cui il torneo di Riad non ne fa parte. Quindi potevano serenamente fregarsene e chiudere i giochi domani. Non sarà così, per fortuna dei tennisti e del pubblico arabo che avrà un giorno in più per godersi e coccolare i suoi quattro Re rimasti.