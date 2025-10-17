Medvedev dice no al Six Kings Slam: la frase che stupisce tutti

Dopo i buoni risultati delle ultime settimane Daniil Medvedev continua la sua caccia ad un titolo che manca da oltre due anni quando si impose in finale agli Internazionali BNL d'Italia contro Holger Rune . Per questo, il tennista russo ha deciso di prendere parte all' Atp 250 di Almaty , in Kazakistan, dove è accreditato come testa di serie numero 2. La sua corsa è iniziata con il successo in due set sull'australiano Adam Walton e proseguirà nei quarti di finale contro l'ungherese Fabian Marozsan . L'obiettivo è anche quello di conquistare punti punti importanti per risalire in classifica.

Medvedev sul "no" al Six Kings Slam

Anche per questo, Medvedev, come da lui rivelato, ha rifiutato la chiamata del Six Kings Slam dopo il ritiro dal torneo di Jack Draper. "Dato che sono sceso in classifica ho capito che non sarei stato invitato perché di solito prendono i primi della classifica, l'anno scorso hanno fatto un'eccezione solo per Rafa - ha spiegato il russo -. Ho bisogno di guadagnare punti e di giocare partite vere. Una volta che mi impegno in qualcosa lo faccio fino in fondo. Mantengo la parola data".