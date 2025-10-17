Djokovic avvilito dopo un punto di Sinner: la frase amara rivolta allo staff

Per il secondo anno consecutivo saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a contendersi il titolo del Six Kings Slam, la ricca esibizione in programma a Riyad che mette in palio 6 milioni di dollari per il vincitore del torneo. Nella passata edizione ad imporsi fu il campione azzurro, che quest'anno ha staccato il pass per l'ultimo atto dell'evento battendo Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 6-2. Una partita dominata in lungo e in largo dal numero due del mondo, come sottolineato dallo stesso Djokovic che nel post partita ha anche scherzato sull'altissimo livello espresso dall'azzurro con una battuta che ha fatto ridere tutto il pubblico presente .

Djokovic scherza con l'angolo di Sinner

Durante il match, Djokovic non ha nascosto tutte le sue difficoltà nell'affrontare un Sinner ispiratissimo. Nulla ha potuto il 24 volte campione Slam contro le trame del suo avversario e al termine di uno scambio incredibile vinto dall'azzurro, Nole si è girato verso Simone Vagnozzi e gli altri componenti del team scherzando con una battuta: "Ma lo sa che è solo un'esibizione?". Jannik ha chiuso la sfida senza particolari problemi e raggiunto Alcaraz nella finale che si disputerà sabato.