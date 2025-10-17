Jasmine Paolini prosegure la sua corsa nel WTA 500 di Ningbo , torneo che si disputa sul cemento in Cina e mette in palio punti cruciali in ottica WTA Finals. La numero uno d'Italia, dopo il successo al debutto su Veronika Kudermetova , si è imposta in tre set in un match durissimo contro Belinda Bencic con lo score di 5-7 7-5 6-3 dopo 3 ore e 20 minuti di gioco. La numero uno d'Italia avvicina così ulteriormente la qualificazione alle Wta Finals di Riyad, in Arabia Saudita. La sua prossima avversaria sarà la vincitrice del match tra Elena Rybakina e Ajla Tomljanovic .

Paolini in semifinale, orario e quando si gioca

La sfida tra Paolini e la vincitrice del match tra Rybakina e Tomljanovic, valida per la semifinale del Wta 500 di Ningbo, è in programma sabato 18 ottobre con orario ancora da definire.

Dove vedere il match in diretta tv

L'incontro di Jasmine Paolini a Ningbo sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. La sfida sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

WTA 500 Ningbo, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 11.300

SECONDO TURNO – $ 15.700

QUARTI DI FINALE – $ 28.695

SEMIFINALE – $ 59.000

FINALISTA – $ 101.000

VINCITRICE – $ 164.000