Kazakistan, Cobolli ko ai quartdi finale: Duckworth si impone in due set 

Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Flavio Cobolli all'Almaty Open , torneo Atp 250 in corso di svolgimento in Kazakistan e dotato di un montepremi totale pari a 1.055.255 dollari. Il tennista azzurro, numero 22 della classifica Atp, è stato sconfitto dall'australiano James Duckworth, 138 del mondo, passato attraverso le qualificazioni.

Cobolli fermato da problemi alla schiena

Cobolli, non in perfette condizioni fisiche, ha accusato nel corso della gara dei problemi alla parte bassa della schiena ed ha chiesto l'intervento d fisioterapista dell'Atp. Duckworth si è imposto in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2.